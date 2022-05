Miriana Trevisan, l’avete mai vista in bikini? La invidiano perfino le 20enni | FOTO

E’ stata una delle protagoniste dell’ultima edizione del Gf Vip, Miriana Trevisan, anche se non è più una ragazza di Non è la Rai, in costume da bagno è ancora una bomba. Vediamo perché.

Un recente scatto sul suo profilo Instagram ha fatto in modo che Miriana Trevisan mandasse in visibilio i fan.

Miriana Trevisan: un’ex ragazza di Non è la Rai

Il grande pubblico ha avuto modo di conoscere meglio Miriana Trevisan. La showgirl era diventata famosa negli anni Novanta per via della sua partecipazione a Non è la Rai. I ragazzi non più giovani, la ricorderanno ballare e cantare sulle note delle canzoni più svariate al fianco, tra le altre di Ambra Angiolini e Antonella Elia.

Il programma ebbe un successo pazzesco e lei, come tutte le altre ragazze più famose divennero amatissime. I loro visi si trovavano ovunque, anche su merchandising di ogni tipo: t-shirt ed articoli di cancelleria.

Poi, soltanto alcune di loro hanno continuato a calcare i palcoscenici. Tra queste, Miriana Trevisan. La bella sarda, infatti, è riuscita ad essere una presenza piuttosto costante sugli schermi televisivi rimbalzando da Rai a Mediaset dove ha vestito anche i panni di Velina.

L’ultima esperienza televisiva è stata quella del Gf Vip dove Miriana ha affermato lei stessa, è rinata come donna.

Com’è in costume da bagno?

Nata nel 1972 la bella Miriana Trevisan è molto attiva sui social e condivise spesso scatti di se stessa. L’ultimo scatto la ritrae in costume in una piscina che sembra essere quella di una spa. Benché il viso sembri leggermente ritoccato, il suo fisico è quello che il pubblico ha avuto modo di notare anche durante le famose docce al Gf Vip.

La Trevisan appare asciutta eppure con tutte le curve al punto giusto. A metterle in risalto, un costume intero con scollatura a V vertiginosa per mettere in risalto il seno. Ed è proprio lì che cade l’occhio.

A rendere lo scatto ancora più sensuale, oltre alla posa, i capelli bagnati. Insomma: in costume da bagno Miriana Trevisan è una vera dea.

Insomma, un fisico che può fare benissimo invidia alle ragazzine più giovani anche se lei all’anagrafe ha compiuto 50 anni. Sotto la foto non è mancato il commento di una sua ex coinquilina, Manila Nazzaro che scritto un ciaone corredato da emoticons con gli occhi a cuore.