Cimici verdi invadono le piante, la tecnica dei giardinieri per disfarsene in soli 3 minuti

Le cimici verdi invadono piante, casa e terrazzo durante la stagione calda. In realtà, sono insetti non pericolosi per l’uomo o gli animali da compagnia, ma possono essere fastidiosi per le piante.

Le cimici verdi arrivano sempre durante la stagione calda e volano senza retta via. Come accennato, sono completamente innocue per animali ed esseri umani, mentre sulle piante potrebbero arrecare non pochi danni. Come contrastare la loro presenza? Ce lo rivelano i giardinieri.

Cimici verdi, che cosa sono?

Le cimici verdi sono degli insetti che volano, si intrufolano ovunque e se restano imprigionate in casa iniziano a cercare una via d’uscita “sbattendo”ovunque. Hanno l’abitudine di mangiare foglie, frutti e ortaggi rovinando le piante che sono nel terrazzo o in giardino.

La loro caratteristica è l’odore, perché quando si sentono minacciate rilasciano una sostanza particolare sgradevole che allontana il suo aggressore. Ovviamente, non rappresentano alcuna minaccia per l’uomo e per i nostri amici a quattro zampe.

La scocciatura è quando prendono di mira foglie e frutta prediligendo soprattutto i pomodori, legumi e monocolture. Di questi tempi non disdegnano ogni tipo di pianta, mangiando quello che trovano: per questo motivo i giardinieri hanno trovato un modo per allontanarle.

Ovviamente, questi insetti si possono trovare anche tra i cibi di casa ed è opportuno accompagnare loro alla porta prima che emettano il loro cattivo odore.

La tecnica dei giardinieri per allontanare le cimici verdi

La presenza delle cimici verdi è dannosa per le piante e i giardinieri offrono il loro aiuto, svelando la tecnica per tenerle lontano da giardini, orti e terrazzi:

Preparare un macerato all’aglio con un odore sgradevole. È un prodotto naturale che allontanerà subito queste ospiti di colore verde. Basteranno 80 grammi di spicchi di aglio da tagliare a pezzettini, per poi metterli in 5 litri di acqua per 24 ore. Subito dopo, filtrare il composto ottenuto e spruzzarla sulla chioma delle piante. Il suo odore terrà lontano le cimici e non solo;