Ignazio Boschetto de Il Volo, conoscete la ragazza? È più famosa di lui | FOTO

Ignazio Boschetto, il famoso tenore membro del trio lirico de Il Volo, amato e seguito in tutto il mondo. Grazie alla sua voce ha conquistato milioni di persone, ma non tutti sanno che ha anche conquistato il cuore di una bellissima ragazza. Volete scoprire chi è la sua fidanzata? La conosciamo tutti: scopriamo di più.

Ignazio Boschetto lo conosciamo per essere membro del gruppo Il Volo, insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble. Già da piccolo ha ottenuto un successo strepitoso, infatti, da giovane ha firmato un contratto discografico con un’etichetta americana. Nel corso degli anni ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla sua vita privata, infatti, in pochi conoscono la sua fidanzata. Volete sapere chi è? E’ famosissima: scopriamo di chi si tratta.

Ignazio Boschetto: tutto sulla sua vita privata

Ignazio Boschetto, insieme a Piero Barone e Gianluca Ginoble hanno fondato il trio de Il Volo. Il loro successo è stato inevitabile, infatti, hanno conquistato il pubblico sin da subito. Precisamente hanno esordito nel mondo della musica nel 2010, da quel momento non si sono più fermati.

Lavorano insieme da 12 anni, hanno un legame molto speciale. Però, i tre giovani tenori sono molto riservati sulla loro vita privata, anche se nel corso degli anni, sono uscite fuori diverse indiscrezioni che hanno svelato alcuni dettagli sulle loro vite sentimentali.

Ad esempio, sapete che Ignazio Boschetto, ha avuto una storia d’amore con Roberta Morise? Anche se la loro relazione è giunta al capolinea dopo poco tempo. Ma finalmente ha ritrovato il sorriso insieme ad un’altra donna molto più famosa di lui. Sapete di chi si tratta? Da non credere: scopriamo di più.

Chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto? La conosciamo tutti

Ignazio Boschetto non ama particolarmente il gossip, infatti, ha sempre tenuto lontana la sua vita privata dai riflettori. Anche se ha comunque resa pubblica la sua attuale storia d’amore con la bellissima 27enne brasiliana, Ana Paula Guedes. Lui ha deciso di presentarla ai suoi follower con una foto e con una frase davvero dolcissima:

“L’amore che stai vivendo è il più importante. Vivere e condividere con una persona è qualcosa di molto importante! Personalmente quando amo non amo a metà”.

Ma i due non appaiono quasi mai in pubblico insieme, il motivo? E’ semplice, sono molto riservati. Entrambi sono molto famosi, proprio per questo, preferiscono mantenere una certa privacy. Paula è conosciutissima in Brasile, infatti, fa parte del mondo dello spettacolo sin da bambina.

Come si sono conosciuti i due? A rivelarlo è stato proprio Ignazio. Il tenore ha svelato che durante il periodo del lockdown hanno iniziato a messaggiare e a farsi le videochiamate. Questo flirt virtuale è durato per ben otto mesi, ma appena lui ha avuto il modo di volare fino in Brasile, si sono incontrati e si sono innamorati.