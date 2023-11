Minaccia di sfigurare l’ex, lei lo denuncia e lo fa arrestare

A finire in manette un 36enne di Portici, provincia di Napoli, che avrebbe minacciato la sua ex fidanzata di sfigurarla con l’acido perché non si rassegnava alla fine della loro relazione.

L’uomo l’avrebbe anche seguita varie volte sotto casa, oltre a inviarle messaggi minacciosi e a danneggiarle l’auto.

Minacce all’ex, 36enne in manette

Prima l’avrebbe minacciata di morte, poi di sfigurarla con l’acido perché non si era rassegnato alla fine della loro relazione. Con queste accuse un pregiudicato 36enne di Portici, Napoli, è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Ercolano. Secondo l’accusa, l’indagato voleva ricominciare la relazione con la sua ex compagna. Inizialmente le avrebbe inviato ripetuti messaggi sul cellulare e si sarebbe presentato sotto casa di lei.

Dopodiché avrebbe iniziato con le minacce di sfigurarla con l’acido se non fossero tornati insieme. L’uomo l’avrebbe anche seguita varie volte sotto casa, oltre a inviarle messaggi intimidatori e a danneggiarle l’auto. Stanca dell’atteggiamento pericoloso e violento del suo ex, la vittima ha sporto denuncia. Questa mattina il 36enne è stato arrestato, su richiesta del gip di Napoli.