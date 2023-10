Minaccia di lanciarsi da un cavalcavia ad Avellino, 36enne salvato dai carabinieri

L’uomo – un 36enne di Napoli – ha minacciato di lanciarsi nel vuoto dal viadotto sulla Statale Ofantina, in provincia di Avellino.

Un carabiniere è riuscito a farlo desistere, dopo aver dialogato a lungo con lui. Tratto in salvo, il 36enne è stato poi trasferito all’ospedale di Avellino.

Minaccia di lanciarsi da un cavalcavia ad Avellino

Ha superato il parapetto di protezione ed era deciso a lanciarsi nel vuoto. Provvidenziale si è rivelato l’intervento dei carabinieri, che questa mattina hanno tratto in salvo un 36enne di Napoli che minacciava di lanciarsi da un viadotto sulla Statale Ofantina, in provincia di Avellino. Uno dei militari lo ha convinto a desistere dopo averlo avvicinato e dialogato con lui. Sarebbe

stata una delusione sentimentale a spingerlo a tentare il suicidio. Una volta

portato in salvo, è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito in

ospedale ad Avellino.