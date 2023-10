I due minorenni, di origine tunisina, sono stati arrestati questa mattina dalla Polizia. Sono accusati di aver aggredito e molestato una ragazza lo scorso sabato notte in zona Murri.

Due minorenni arrestati a Bologna

Due minorenni di origine tunisina sono stati tratti in arresto questa mattina a Bologna. Per i due l’accusa è di tentata rapina e violenza sessuale. Stando a quanto ricostruito dalla Polizia, che ha condotto le indagini, lo scorso sabato notte i due indagati avrebbero avvicinato una ragazza in zona Muri a Bologna. Dopo averla strattonata, avrebbero tentato di strapparle la borsa di mano e poi l’avrebbero buttata a terra, molestandola. A fermare la violenza, gli automobilisti di passaggio che hanno costretto i due giovani ad allontanarsi.

I due sono stati identificati grazie alla descrizione fatta dalla ragazza e rintracciati poco distanti dal luogo dell’aggressione.