“Fui l’amante di una donna sposata”, Maurizio Costanzo lo confessa a distanza di anni

Maurizio Costanzo si racconta e svela un aneddoto che nessuno conosceva, una relazione clandestina di cui non aveva mai rivelato nulla. Ecco cosa ha svelato il conduttore e giornalista del Maurizio Costanzo Show.

Uno dei giornalisti e conduttori italiani più rispettati e amati dal pubblico è Maurizio Costanzo, che da pochi giorni sta presentando il suo nuovo libro, intitolato “Smemorabilia/Catalogo Sentimentale”.

In questo nuovo testo scritto da lui, Costanzo ha raccontato alcuni ricordi, aneddoti e momenti importanti della sua vita. Tra questi uno che a distanza di anni ha reso pubblico, un momento di debolezza che lo ha messo nei guai con i Carabinieri.

Maurizio Costanzo confessa: “Ero l’amante di una donna sposata”

Il nuovo libro “Smemorabilia/Catalogo Sentimentale” è uscito in libreria ed è subito diventato un successo per Maurizio Costanzo, che in queste settimane presenta il suo nuovo lavoro, raccontando la genesi e la voglia di raccontarsi.

Scritto a quattro mani con Valerio de Filippis, nel libro viene menzionato tra i tanti un momento particolare, ovvero quando i Carabinieri lo fermarono con una donna, di cui il giornalista era l’amante.

La sua vecchia fiamma era sposata e all’epoca l’adulterio era ancora punito dalla legge, quindi quando i carabinieri intervennero, non fu proprio un bel momento per il giornalista. È proprio il conduttore che racconta questo aneddoto dicendo:

Sparito come reato penale, come fenomeno violentemente osteggiato. Decenni fa ebbi una storia con una donna sposata. Il marito sporse denuncia, arrivarono i Carabinieri. Per fortuna eravamo vestiti. Fecero la famosa prova della mano sotto le lenzuola per vedere se il letto fosse caldo. La prova fallì, niente denuncia. Rimasi a piede libero. Che follia…

Ripensando a quell’episodio, Maurizio Costanzo non fa che pensare che fosse un momento davvero folle che ha vissuto insieme alla sua ex fiamma, soprattutto perché all’epoca ha rischiato grosso con la legge.

Maurizio e la donna se la cavarono per fortuna, ma ad oggi sembra proprio una cosa pazza quella vissuta dal giornalista.

Maurizio Costanzo, il denaro e Maria De Filippi

Sempre nel suo nuovo libro, dove pare che Costanzo abbia voluto raccontare tante cose inedite sulla sua vita, Maurizio ha anche parlato di soldi, del suo rapporto con il denaro.

Il conduttore del Maurizio Costanzo Show, infatti, ha detto che non è mai voluto diventare ricco solo per il gusto di avere tanti soldi. Il suo rapporto con il denaro è minimo, dice, ma ha anche avuto qualche debito in passato:

Mi serve per vivere bene. Non lo spreco. Ho bruciato molti soldi proprio per il teatro Parioli e la sua gestione. Una volta dovetti vendere casa per ripianare i debiti. Ma riperderei volentieri quel denaro

Ovviamente, non manca la sua Maria De Filippi, sua moglie ormai da decenni, alla quale Maurizio è molto legato. Di lei parla come una persona necessaria per vivere, un amore che finalmente lo ha appagato.

Poi Maurizio Costanzo dice di voler essere ricordato come una brava persona, un conduttore che ha portato avanti un programma per ben 40 anni, per il suo pubblico.