Milik o Depay? La Juventus cerca un attaccante

Sfumata definitivamente l’ipotesi di un terzo ritorno in bianconero di Alvaro Morata, La Juventus lavora su due profili: Memphis Depay e Arkadiusz Milik, attaccanti che piacciono molto ad Allegri e rappresenterebbero una valida alternativa a Dusan Vlahovic



Sembrava ormai fatta per il passaggio di Memphis Depay in bianconero, invece le alte richieste dell’olandese stanno bloccando la trattativa con la Juventus che ha iniziato un primo contatto anche con Arkadiusz Milik, giocatore che piace molto a Massimiliano Allegri.

Forte fisicamente e dotato di grande tecnica, Milik, a differenza di Depay, è una prima punta vera, inadatta a ricoprire il ruolo di esterno ma tremendamente efficace in zona gol.

Il polacco si è fatto apprezzare in Italia con la maglia del Napoli, con la quale ha messo in mostra tutto il proprio talento disputando quattro stagioni ad altissimi livelli.

Juve, non solo Depay, spunta l’ipotesi Milik

Il pareggio contro la Sampdoria ha evidenziato per l’ennesima volta le tante difficoltà di una Juventus che fatica ad esprimere il proprio calcio, accompagnando poco l’azione e finendo spesso per essere prevedibile e lenta nella manovra.



Una cosa è certa, la Juventus prenderà un attaccante con le quotazioni del polacco che in queste ore stanno crescendo sempre di più.*

Memphis Depay garantirebbe ad Allegri sicuramente più soluzioni: l’olandese è infatti una punta molto versatile che grazie alla sua rapidità negli spazi sa adattarsi anche a ricoprire il ruolo di esterno in entrambe le fasce.

Arkadiusz Milik è forse più bomber rispetto all’olandese ma sicuramente più statico e nel 4-3-3 di Allegri potrebbe ricoprire esclusivamente il ruolo di vice Vlahovic facendo respirare il serbo

La dirigenza torinese dovrà parlare con il proprio allenatore per decidere la soluzione migliore, il tempo stringe ed i bianconeri hanno assoluto bisogno di completare la propria rosa per disputare un campionato finalmente all’altezza della storia di questo glorioso club.

Sabato la Juventus affronterà la Roma di Jose Mourinho in un match difficile ed importantissimo che ci dirà tanto sulle reali ambizioni dei bianconeri che, come ammesso dallo stesso tecnico livornese, partono con l’obiettivo di tornare a vincere lo scudetto.

Sembra ormai definitivamente sfumata invece la pista che porta a Leandro Paredes, Rabiot non ha trovato l’accordo con il Manchester United ed i bianconeri al momento difficilmente faranno un grande colpo a centrocampo senza cedere qualche giocatore in un reparto che al momento scarseggia in qualità ma non in abbondanza.