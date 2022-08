Bonus cultura in scadenza: ecco come ottenerlo

Il 31 agosto è fissata la scadenza per richiedere il contributo dedicato ai ragazzi di 18 anni per comprare i libri di testo ed altri prodotti. Questo bonus può essere utilizzato anche su Amazon.

Il bonus cultura è in dirittura d’arrivo. L’ultima data per poter inoltrare la richiesta del bonus è il 31 agosto. Per poterlo fare, ricevendo così il contributo, tutti i nati nel 2003, potranno iscriversi all’indirizzo http://www.18app.italia.it ed ottenere un bonus di 500 euro che potrà essere utilizzato per comprare libri, CD, biglietti per musei, concerti, abbonamenti a quotidiani e per spettacoli teatrali.

Cos’è il bonus cultura

Per chi non lo sapesse, il bonus cultura 18app è un contributo di 500 euro, sotto forma di voucher, attraverso cui è possibile acquistare oppure accedere a diversi servizi.

Nello specifico, con questo buono è possibile acquistare biglietti per musei, eventi culturali, teatro, cinema, concerti. Ma non solo, è possibile utilizzare questa cifra anche per visitare parchi archeologici o monumenti, acquistare libri e abbonamenti a musica, oltre a diversi corsi utili per ampliare il proprio bagaglio culturale.

Non sono presenti dei limiti di acquisto mediante i quali utilizzare il bonus. Ogni specifica spesa non deve necessariamente rispettare una precisa somma.

Nonostante non siano previste limitazioni, non è possibile cedere il proprio buono dato che è unicamente personale. Inoltre non è possibile acquistare due volte la medesima cosa attraverso il buono.

Come ottenere il bonus 18app

Una volta registrati sulla piattaforma, è molto semplice richiedere il bonus.

La registrazione viene effettuata attraverso lo Spid o la carta di identità digitale . Dopo aver autorizzato l’accesso a 18app ed aver accettato le condizioni d’uso, arriverà una email di conferma in cui verrà riportato l’esito positivo della richiesta.

Sarà possibile utilizzare il bonus entro e non oltre il 28 febbraio del 2023.

La cifra erogata sarà presente all’interno del portafoglio dell’applicazione. Sarà possibile salvare il buono mediante diverse soluzioni: in formato PDF o in formato cartaceo.

Nei negozi sarà possibile presentare il voucher attraverso entrambe le modalità. Nel caso in cui l’acquisto sia effettuato online, sarà necessario inserire il codice presente nel buono stesso. Chi lo desidera, potrà anche annullare il bonus attraverso l’apposita voce.

E’ possibile usare il buono su Amazon?

La risposta è Sì. Per farlo sarà necessario possedere un account sull’e-commerce più conosciuto al mondo e aver inserito un metodo valido per effettuare i pagamenti.

Su Amazon sarà possibile acquistare audiolibri, DVD, CD, vinili, libri ed eBook. Per procedere e convertire quindi in bonus in Codici Amazon, è necessario verificare che ciò che si vuole comprare sia presente nella lista di ciò che è acquistabile con il bonus.

Dopo aver verificato questo punto importante, sarà sufficiente recarsi all’interno della sezione amazon.bonus18.it e da qui inserire il bonus nella casella che appare nella schermata.

Attenzione però: si potranno convertire solo 250 euro in codici Amazon e non tutta la cifra ricevuta.