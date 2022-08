Il Chelsea piomba su Rafael Leao, pronta una mega offerta!

By

Nella stagione dello scudetto il Milan è stato trascinato da Rafael Leao, calciatore esploso nell’ultima stagione e primo obiettivo di mercato del Chelsea che sembra disposto a tutto pur di arrivare al talentuoso esterno portoghese dei rossoneri.



Nelle prime due uscite stagionali Rafael Leao ha deluso le attese dimostrando una condizione fisica ancora non ottimale e una scarsa attitudine al sacrificio.

Nella sfida contro l’Atalanta, Stefano Pioli ha più volte richiamato il proprio numero 17 togliendolo addirittura dal campo a mezz’ora dalla fine e rimproverano il ragazzo per un comportamento non all’altezza del proprio talento.

Rafael Leao rimane sicuramente uno dei punti di forza di questo Milan ma il portoghese dovrà tornare quello di fine stagione in cui decideva le partite e seminava il panico tra le difese avversarie abbinando velocità e tecnica individuale.

Il Chelsea vuole Rafael Leao

Dopo la brutta sconfitta subita sul campo del Leeds United, il Chelsea di Thomas Tuchel ha messo gli occhi sul talento del Milan con l‘allenatore tedesco che sembra disposto a tutto pur di arrivare all‘esterno portoghese.



Il Milan sta ancora trattando il rinnovo con il calciatore e la sensazione è che le parti siano ormai vicinissime alla chiusura dell’accordo.

Leao ha sempre dichiarato di sentirsi molto bene a Milano ma allo stesso tempo l’ipotesi Premier League potrebbe rappresentare un’opportunità importante nella carriera di un calciatore che sembra avere le caratteristiche adatte per imporsi in Inghilterra.

Ad una settimana dalla chiusura del mercato estivo il Milan non potrebbe permettersi di cedere uno dei principali protagonisti dello scudetto e cercherà in tutti i modi di arrivare alle richieste economiche del ragazzo per firmare il rinnovo fino al 2027.

Il Chelsea nelle prossime ore inizierà un timido contatto con l’entourage del portoghese ma la sensazione è quella di una trattativa molto difficile da realizzare in pochi giorni.

Il club londinese proverà prima a trovare un accordo con il calciatore per poi formulare una super offerta al club rossonero che dovrà valutare il da farsi ed, in caso sostituire il proprio esterno.

Ad oggi i tifosi rossoneri possono stare tranquilli, Leao è e rimane uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli ma Maldini dovrà essere bravo a chiudere la trattativa per il rinnovo e cercare di blindare un talento assoluto che in Serie A (ed anche in Champions League) ha spesso dimostrato di poter fare la differenza.