Milenkovic-Fiorentina, ufficiale il rinnovo fino al 2027

Dopo essere stato ad un passo dal lasciare la Fiorentina, Nikola Milenkovic ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con i Viola legandosi alla città toscana fino al 2027 e rimanendo il punto di riferimento principale nella difesa di Vincenzo Italiano



Il classe ’97 ha firmato il suo rinnovo contrattuale con la Fiorentina legandosi al club viola fino al 2027 e diventando ancor di più l’idolo indiscusso della curva Fiesole.

Milenkovic in questi anni ha dimostrato di essere uno dei difensori più affidabili della Serie A suscitando l’interesse dei migliori club europei che hanno spesso avuto contatti con l’entourage del calciatore.

Dopo esser stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter Milenkovic ha deciso di proseguire un progetto che lo vede protagonista dal 2017, anno in cui la Fiorentina lo aveva acquistato dal Partizan Belgrado.

Milenkovic-Fiorentina, il rinnovo è ufficiale

La nuova Fiorentina di Vincenzo Italiano è pronta ad iniziare una stagione con un ritrovato entusiasmo e la voglia di confermarsi dopo la straordinaria stagione dello scorso anno che ha visto i Viola conquistare la prestigiosa qualificazione alla prossima Uefa Conference League.



La dirigenza viola ha investito molto sul mercato provando ad esaudire le richieste del proprio allenatore e cercando di costruire una squadra forte e competitiva per disputare una grande stagione europea.

L’arrivo di Luka Jovic è un grande segnale per le avversarie, l‘attaccante serbo ha voglia di rifarsi dopo la deludente esperienza in Spagna dove con la maglia del Real Madrid non è (quasi) mai riuscito a guadagnarsi un posto tra i titolari.

Dopo tanti anni l’ambiente fiorentino sembra finalmente sereno come dimostrano i simpatici allenamenti pubblicati dal profilo social del club che immortalano una appassionante sfida di tiri tra Mister Vincenzo Italiano e Rolando Mandragora.

La tifoseria è pronta a sostenere la squadra per una stagione molto importante che inizierà con la delicata sfida casalinga contro la neo-promossa Cremonese.

Il rinnovo di Milenkovic è l’ennesimo segnale di una società che ha deciso di fare le cose in grande per confermarsi tra le protagoniste in un campionato che si preannuncia ancor più competitivo degli altri anni.

L’obiettivo di Milenkovic e compagni sarà anche quello di disputare una grande Conference League cercando di emulare il percorso della Roma che con Jose Mourinho ha alzato a Tirana la prestigiosa coppa europea.

La stagione è ormai alle porte, cresce l’attesa per la Fiorentina che ripartirà da Nikola Milenkovic.