Climatizzatore, quanto consuma 1 ora acceso: la cifra in bolletta

Climatizzatore: quanto consuma in un’ora? Ecco a quanto ammontano i consumi energetici di questo elettrodomestico.

Con il caro bollette è bene prestare massima attenzione ai consumi ed agli sprechi energetici. Con la ripresa dei consumi post Covid, con lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina, con le operazioni speculative a livello mondiale il prezzo della materia energetica ha subito un incremento vertiginoso. L’ex Governo Draghi è intervento con i provvedimenti approntando solamente due bonus, uno da 200 euro ed uno da 150 euro, che verrà accreditato a novembre.

In attesa che il Governo del Premier Giorgia Meloni stabilisca un piano ad hoc per fare fronte all’emergenza energetica, gli italiani devono mettere in atto una serie di comportamenti virtuosi per evitare sprechi di energia. Le bollette luce e gas sono troppo onerose e le famiglie e le imprese italiane non riescono ad arrivare alla fine del mese. Molti nuclei familiari italiani vorrebbero staccare la presa della corrente elettrica, ma oramai sono abituati ad utilizzare gli elettrodomestici ogni giorno e tornare indietro è veramente difficile.

Bollette salate ed elettrodomestici: quale migliore compromesso?

Ogni giorno utilizziamo tantissimi elettrodomestici: dal frigo alla lavastoviglie, dalla lavatrice all’asciugatrice, dal climatizzatore al forno. Senza gli elettrodomestici sarebbe davvero difficile svolgere tutte faccende domestiche che svolgiamo quotidianamente senza il loro utilizzo. Però, l’utilizzo quotidiano degli elettrodomestici comporta la necessità di fare fronte ai rincari delle bollette luce e gas. Il prezzo della materia energetica continua a crescere esponenzialmente e gli italiani sono costretti a trovare un giusto compromesso.

Un buon consiglio degli esperti è quello di evitare lo stand-by degli elettrodomestici, che impatta sui consumi energetici. Tuttavia, ci sono elettrodomestici che consumano ugualmente anche se sono spenti, ma hanno la presa attaccata. Si pensi, alla lavatrice. Anche se l’elettrodomestico è spento, ma ha la presa della corrente attaccata, consuma ugualmente. E il climatizzatore? Anche il climatizzatore è uno degli elettrodomestici più utilizzati, ma quali sono i suoi consumi energetici?

Climatizzatore: quale scegliere?

Quando si valuta l’acquisto di un climatizzatore, è bene optare per la scelta di un elettrodomestico di classe d’efficienza energetica più alta possibile. Infatti, bisogna tenere anche in considerazione dell’introduzione del bonus approntato dal Governo in vista dell’acquisto di un elettrodomestico nuovo. Si tratta di un’agevolazione pari al 50%.

Ciò implica che se si paga l’elettrodomestico 500 euro, si può beneficiare di un bonus pari a 250 euro. un climatizzatore di classe A+++ consumerà molto meno rispetto ad uno di classe C. ciò consentirà di spendere di meno e di evitare il salasso delle bollette energetiche.

Climatizzatore: quanto consuma in 1 ora?

Quanto consuma un climatizzatore? In media consuma circa 35 cent all’ora contro il ferro da stiro che consuma quasi il doppio dei centesimi all’ora. Per non parlare della stufa elettrica che accendiamo in bagno: può arrivare fino a 90 centesimi all’ora.