Un bambino di 10 anni è deceduto durante il tragitto verso l’ospedale, dove i genitori lo stavano portando per una febbre alta.

Ancora da chiarire le cause del decesso, secondo i primi dettagli sembra che mentre era in auto con i genitori, abbia subito un arresto cardiocircolatorio che gli è stato fatale.

Tragedia a Milano

Nel quartiere milanese di Legnano, un bambino ha perso la vita a soli 10 anni. Il genitori lo stavano trasportando all’ospedale perché aveva una febbre altissima che non accennava a scendere in nessun modo. Durante il percorso però ha subito un arresto cardiocircolatorio che gli è costato la vita, facendolo spirare fra le braccia della mamma.

Ancora sono da chiarire le cause del decesso, avvenuto domenica scorsa ma venuto alla luce solo ora. A rendere pubblica la notizia sono stati i quotidiani locali. Ora i Carabinieri stanno indagando per capire cosa possa essere effettivamente accaduto al piccolo di 10 anni. Una morte assurda e inspiegabile le cui risposte arriveranno probabilmente dall’esame autoptico disposto per la salma del bambino, il quale verrà eseguito fra oggi e domani.

La dinamica

La famiglia è molto conosciuta a Legnano, dove il bambino frequentava la scuola primaria in città. La tragedia ha sconvolto gli abitanti della cittadina, che si sono stretti al dolore dei familiari per questa perdita terribile.

Erano le 7 di domenica scorsa quando la coppia, dopo aver tentato in tutti i modi di far scendere la febbre alta al ragazzo, che persisteva già da alcuni giorni, ha deciso di portarlo in ospedale.

Così l’hanno caricato in macchina e sono corsi in ospedale. Ma è stato tutto inutile, le condizioni del bambino infatti sono peggiorate proprio durante il percorso, ed è andato in arresto cardiocircolatorio.

Arrivato in ospedale poco dopo, i medici hanno provato di tutto per salvarlo, attuando manovre di rianimazione con il defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare. Dopo più tentativi ne è stato accertato il decesso, ma ora i familiari e le forze dell’ordine vogliono capirci chiaro, per questo motivo si attende l’autopsia da parte del medico legale, che sicuramente saprà fornire qualche risposta in più.

In queste settimane sono moltissimi i bambini arrivati nello stesso ospedale con i medesimi sintomi della giovane vittima e questo fa pensare che in Lombardia ci sia un’incidenza influenzale molto alta, questo però ovviamente non spiega la morte del piccolo che a parte la febbre, era in perfetta salute. Forse un ritardo nella decisione presa dai genitori? Ancora tutto è da chiarire. A parte il caso di Legnano non ci sono state altre complicazioni analoghe nonostante i tanti soggetti di età pediatrica che in questi mesi si stanno ammalando. Solitamente la situazione rientra nella norma dopo alcuni giorni.