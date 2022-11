Stéphanie di Monaco esagera col botox, l’ultimo scatto spaventa i sudditi

Senza dubbio Stéphanie di Monaco non ha mai fatto mistero del suo animo ribelle, infatti, nel corso degli anni non ha mai seguito alla perfezione le regole della famiglia reale di Monaco, proprio per questo l’abbiamo vista al centro degli scandali.

Ma l’avete mai vista oggi dopo i diversi ritocchini? E’ irriconoscibile: vediamola, rimarrete a bocca aperta.

Non tutti se lo sarebbero mai aspettato ma Stéphanie di Monaco è apparsa irriconoscibile a causa di alcuni ritocchini a cui si è sottoposta. Sicuramente al giorno d’oggi è molto difficile accettare il fatto di invecchiare, soprattutto quando si è un personaggio così noto ed importante come la terza figlia della principessa Grace e del principe Ranieri III di Monaco. Ma com’è diventata la sorella di Alberto di Monaco? Incredibile, è irriconoscibile: scopriamo di più.

Stephanie di Monaco e il botox | E’ irriconoscibile

E’ capitato anche a icone di bellezza e di stile come Paris Hilton, Donatella Versace, Sofia Loren o Pamela Anderson. Tutti volti femminili conosciuti che hanno deciso di ricorrere alla chirurgia plastica per eliminare le prime rughe e tutti gli altri segni del tempo.

La nostra società, guarda spesso la bellezza dell’età adulta, rendendola difficile da accettare. Ma c’è anche chi sceglie di non dar peso a questi stereotipi, però non è il caso della sorella di Carolina e del principe Alberto di Monaco che è apparsa in un modo molto diverso da come ce la ricordiamo. Siete pronti a vederla? Da non credere , è completamente diversa.

Stephanie di Monaco stravolta dopo il ritocchino | FOTO

Stéphanie di Monaco sta per diventare nonna per la prima volta, un’emozione unica ma è anche un segnale del tempo che passa. Anche se in molti hanno notato che la sorella di Carolina e di Alberto di Monaco è molto giovanile e sprintosa, proprio per questo, alcuni credono che sia ricorsa alla chirurgia estetica. Eccola qui:

In occasione della cerimonia di premiazione sulla Rocca, realizzata per premiare i servizi resi alla persona del principe o della sua famiglia, Stéphanie di Monaco è apparsa molto diversa. Tutto merito dei ritocchini ai quali si sarebbe sottoposta. In passato, è andata sotto i ferri per una mastoplastica additiva, ovvero, l’aumento del seno.

Ma oggi vediamo il suo volto ringiovanito di almeno quindici anni. Lo sguardo serio, ma la sua pelle sembra quella di una ventenne. I segni del tempo sono completamente scomparsi, anche le linee di espressione sono state cancellate.

Molti, tra cui i sudditi, sono contrari a questi tipi di ritocchini, ma la terza figlia della principessa Grace e del principe Ranieri III di Monaco sembra molto più sicura di se stressa e questo è l’importante. Stephanie è apparsa in perfetta salute e con uno stile molto grintoso.