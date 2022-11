Belgio non brillante ma vincente, 1-0 al Canada

Prestazione deludente e sottotono del Belgio di Martinez che supera di misura il Canada grazie al guizzo di Michy Batshuayi ed alle parate del solito straordinario Courtois che ipnotizza Davies dal dischetto sullo 0-0.

De Bruyne e compagni volano in vetta al Gruppo F, Marocco e Croazia ferme ad un punto con il Canada a zero.



Nonostante una bruttissima prestazione il Belgio ottiene i primi tre punti del suo Mondiale superando un Canada tanto generoso quanto sfortunato e tradito dal suo uomo migliore, Davies infatti fallisce un calcio di rigore nel primo tempo.

Fin dai primi minuti i ragazzi di Herdman sembrano stare meglio fisicamente rispetto agli avversari arrivando prima sulle seconde palle e dominando il gioco a centrocampo.

Il Canada gioca un calcio propositivo ed efficace ma non trova mai il guizzo vincente dentro l’area di rigore avversaria, all’undicesimo la migliore occasione della partita capita sul sinistro di Alphonso Davies che però si fa parare il rigore da Courtois.

I Diavoli rossi trovano il gol vittoria proprio nei minuti finali del primo tempo quando Batshuayi sfrutta l’unica ingenuità della difesa canadese per volare in profondità e battere Borjan con un bel sinistro incrociato.

Il Belgio vince tra mille difficoltà, Canada superato per 1-0

Vittoria fondamentale per il Belgio di Martinez che supera il Canada in una partita di sofferenza e paura.

De Bruyne delude le attese giocando malissimo dal punto di vista tecnico con un paio di errori in ripartenza non all’altezza del suo talento.

Pesa tanto per la squadra di Martinez l’assenza di Romelu Lukaku che non ha ancora recuperato dall’infortunio e potrebbe tornare soltanto nell’ultimo match del girone contro la Croazia.



Nonostante la vittoria il migliore in campo è senza dubbio Courtois, deciso nel parare il calcio di rigore di Davies ed un paio di conclusioni ravvicinate di David.

Il Canada continuano a giocare con questa intensità potrà lottare fino in fondo per un posto agli ottavi insieme a Croazia e Marocco che oggi non sono andate oltre lo 0-0 nello scontro diretto.

Domenica andrà in scena la seconda giornata del Gruppo F con il Belgio che sfiderà il Marocco e la Croazia che se la vedrà con il Canada nel girone che sembra al momento uno dei più equilibrati del mondiale.

Giovedì prossimo invece andrà in scena la terza e ultima giornata con il big match tra Belgio e Croazia.