Bellaria, cade nella piscina dell’hotel e batte la testa: morto turista tedesco

Cinque lunghissimi e interminabili giorni di agonia hanno portato alla morte un turista. Un tragico evento causato da una caduta in piscina.

Non c’è stato nulla da fare per il turista tedesco che si ritrovava ricoverato a Cesena, all’ospedale Bufalini. L’uomo di 51 anni si trovava ricoverato all’ospedale dopo essere stato vittima di un incidente.

Il terribile incidente

Tutto è accaduto 5 giorni prima, quando il turista stava trascorrendo la sua vacanza soggiornando insieme alla sua famiglia nell’hotel Igea Marina a Bellaria.

A quanto pare l’uomo, dopo aver accusato un malore, è caduto sbattendo la testa mentre si trovava a bordo piscina.

Nella caduta il turista ha riportato un grave trauma cranico, per il quale è stato trasportato immediatamente all’ospedale dove, dopo essere stato sottoposto a tutti gli esami del caso, gli è stato imposto il ricovero.

È stato proprio nell’ospedale di Cesena che, dopo 5 giorni di agonia, il turista tedesco ha trovato la morte.

La ricostruzione dei fatti

Il terribile incidente ha avuto luogo il 25 agosto vicino alla piscina dell’hotel in Romagna in cui l’uomo soggiornava per un periodo di vacanze assieme alla sua famiglia.

Stando alle ricostruzioni della dinamica dell’incidente, l’uomo avrebbe improvvisamente accusato un malore che lo ha portato a perdere coscienza. Questo stato di incoscienza ha fatto sì che l’uomo cadesse e purtroppo, con la caduta, ha sbattuto la testa in modo molto violento.

Sicuramente è stato un fatto accidentale, tutto causato proprio dal malore improvviso. Non appena l’uomo è caduto a terra, immediatamente sono scattati gli allarmi e sono stati avvisati i soccorsi.

Sul posto immediatamente è arrivata un’ambulanza con tempestività. Tuttavia gli operatori del 118 che avevano preso con sè il turista tedesco, avevano immediatamente capito che la situazione non fosse affatto semplice e che le sue condizioni di salute fossero abbastanza gravi.

Proprio per questo motivo, l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Cesena con codice rosso.

Una lotta durata 5 lunghi giorni

Il turista si è trovato a lottare, tra la vita e la morte, per 5 giorni in terapia intensiva, una lotta durissima che purtroppo ha causato la peggiore delle conclusioni, la morte.

Alla fine però è arrivato il tragico epilogo, il uore dell’uomo ha smesso di battere per sempre.

Lunedì scorso i medici hanno dichiarato il decesso. In seguito, sono stati chiamati in causa i familiari, i quali hanno dato il consenso per effettuare l’impianto degli organi.

Ora la salma verrà trasportata in Germania dove potrà avere luogo il rito funebre.