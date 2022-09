Milano, 20enne violentata in zona Sempione

La denuncia di una violenza sessuale subita nella notte. Una ragazza di 20 anni, dopo essere uscita dalla discoteca, sembra sia stata trascinata e poi in seguito stuprata. Gli investigatori attualmente sono al lavoro.

Il tutto è accaduto a Milano, in zona Sempione, alle 3:00 di notte. A denunciare i fatti è stata una ragazza italiana di 20 anni.Stando a quanto riportato da il Giorno, la ragazza, all’uscita della discoteca, è stata vittima di violenza sessuale.

Cosa è accaduto

Aveva alzato un po’ il gomito, ingerendo molto alcol, si stava recando a casa a piedi quando all’improvviso ha trovato lungo la sua strada l’aggressore.

Un ragazzo più o meno della stessa età, ubriaco a sua volta si è avvicinato ed ha aggredito la ragazza.

Stando alla ricostruzione dei fatti, il ragazzo ha trascinato di peso la giovane, l’ha stuprata e successivamente è scappato via. Si è trattato dello stesso ragazzo che la giovane ventenne aveva precedentemente incontrato più volte in discoteca ed ha poi trovato casualmente sulla sua strada.

I ricordi di quando è avvenuto non sono affatto nitidi, complice di sicuro è stato anche l’alcol oltre che alla paura per tutto ciò che è accaduto.

Dopo quanto accaduto, la giovane continuava a camminare in strada barcollando ed è stato così che una terza persona ha potuto notarla.

Si è trattato di un ragazzo chem, accortosi della stranezza della situazione, ha pensato subito di mettersi in contatto con le forze dell’ordine, avvertendo anche i soccorsi.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118. In seguito con il servizio Svs della Mangiagalli è stato possibile formalizzare la denuncia. Attualmente gli investigatori, oltre a tenere al vaglio tutte le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza, stanno indagando e cercando eventuali testimoni.

Ancora troppe le donne vittime di violenza

Nonostante ci troviamo ormai nel 2022, i casi di violenza sessuale si verificano continuamente. In quest’ottica, sono stati registrati nell’ultimo anno, dei dati impressionanti.

Sono sempre più frequenti gli stupri ma anche i tentati stupri, nei confronti di donne prive di partner.

Solo negli ultimi 5 anni, le donne maggiormente prese di mira sono state quelle al di sotto dei 35 anni di età.

Non ci sono grandi differenze considerando il lato territoriale. Si tratta comunque di una situazione molto preoccupante, dei dati che non dovrebbero essere tralasciati in quanto tali eventi non dovrebbero assolutamente verificarsi.

L’atto sessuale dovrebbe essere vissuto con totale consapevolezza e non con la costrizione. Inoltre la violenza non è solo fisica, bensì anche psicologica.

Difatti sono tante le donne maggiormente fragili che, giorno dopo giorno, vengono sottoposte a queste situazioni drammatiche.