Eurospin assume, tutti i requisiti richiesti per candidarsi: non perdere altro tempo

Eurospin assume e sono tantissime le persone che stanno facendo domanda per entrare all’interno dell’azienda. Per farlo bisogna rispondere a determinati requisiti.

Una bellissima notizia con l’Eurospin che assume nuovo personale e tu potresti essere il candidato ideale. Per entrare all’interno di una azienda in continua crescita è necessario rispondere a requisiti fondamentali richiesti. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Eurospin assume: figure e zone interessate

L’Eurospin assume nuove figure e nuovi addetti alla vendita in tutta Italia. L’azienda è in forte espansione, per questo motivo il noto Gruppo italiano della GDO ha deciso di aprire le candidature per determinate figure che possano rispondere ai requisiti da loro cercati.

Le selezioni sono al momento attive e le posizioni aperte moltissime, in ogni parte d’Italia. Come accennato, questa è una azienda in forte crescita così come tutto il settore del discount alimentare ed è per questo che è necessario potenziare il team per rispondere alle esigenze del cliente finale.

Per fare un esempio, in questi mesi di luglio e agosto 2022 ci sono state nuove aperture nella provincia di Torino, ad Agrigento e anche a Caltanisetta aggiungendo le prossime della provincia di Lecce – Padova – Verona e Forlì.

L’incremento del personale non riguarda solo le filiali sopra citate ma tutta Italia. I posti di lavoro nuovi dell’azienda sono disponibili in Lombardia – Marche – Piemonte – Umbria – Lazio – Campania – Sardegna – Puglia – Friuli Venezia Giulia e così via dicendo.

I recruiter sono pronti ad intervistare soggetti interessanti a vari ruoli indispensabili per la gestione dei vari punti vendita, dalle operazioni di cassa sino alla sistemazione della merce e al supporto dei clienti.

Le assunzioni Eurospin per Addetti alla Vendita sono attive in moltissimi punti vendita tra cui:

Cornedo Vicentino (VI)

Acquapendente (VT)

Cassano D’Adda (MI)

Granarolo dell’Emilia (BO)

Arenzano (GE)

Muggia (TS)

Chiari (BS)

Bellinzago Lombardo (MI)

Volpago del Montello (TV)

Castelnuovo Rangone (MO)

Castiglione delle Stiviere (MN)

Chiampo (VI), Corbetta (MI)

Fabriano (AN)

Fiorenzuola d’Arda (PC)

Forlì (FC)

Broni (PV)

Brugherio (MI)

Cairate (VA)

Casale sul Sile (TV)

Castel San Giovanni (PC)

Formigine (MO), Gallipoli (LE)

Gioia del Colle (BA)

Gualdo Tadino (PG)

E moltissimi altri ancora in tutta Italia. Non è tutto, infatti ci sono anche delle posizioni aperte per Attività di vendita stagionale a Siniscola (NU) – per gli appartenenti categorie protette L.68/99 a Foggia – Barletta Andria Trani – Lecce e provincia, posizioni part time a Bologna – Lugo (RA) – Cremona e anche Milano in Zona Baggio.

Requisiti e dove inviare la domanda per lavorare in Eurospin

Per poter entrare in azienda, gli addetti alle vendite dovranno essere persone con voglia di lavorare a turni, affidabili, concreti e seri sul lavoro. Inoltre, dovranno avere una predisposizione naturale per il contatto con il cliente e una forte empatia. Non mancano le doti di interesse per il settore GDO e quelle relazionali che mettono l’accento su un rapporto disteso con il personale e anche con la clientela.

Come anticipato, Eurospin chiede la possibilità di lavorare su turni e festivi con residenza nelle zone limitrofe alla sede di impiego preferibilmente automuniti. In alcuni casi i recruiter valutano anche una pregressa esperienza in ruoli similari.

Le candidature potranno essere inviate direttamente tramite il sito web ufficiale dell’azienda, consultando la pagina dedicata al recruiting LAVORA CON NOI. Da questo punto sarà possibile approfondire le posizioni aperte attuali e le zone di assunzione.

Basterà compilare il form rispondendo alle varie domande e allegare il CV aggiornato, in attesa di risposta da parte dell’Azienda.