Milan, ecco Sergino Dest, il nuovo terzino di Stefano Pioli

Dopo l’infortunio rimediato da Alessandro Florenzi nella sfida con il Sassuolo, il Milan ha deciso di investire su Sergino Dest, terzino destro di grande qualità e prospettiva che arriva dal Barcellona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro



Nell’ultimo giorno di mercato il Milan si regala un grande colpo con l’acquisto di Sergino Dest, terzino destro classe 2000 che ha disputato ottime stagioni in Spagna con la maglia del Barcellona.

L’americano è arrivato a Milano in mattinata e dopo aver sostenuto le visite mediche di rito firmerà il suo nuovo contratto con il Milan e proverà a conquistarsi il posto da titolare a discapito del capitano rossonero Davide Calabria.

Il Milan continua cosi ad investire molto sui giovani, Sergino Dest è un classe 2000 sul quale Paolo Maldini crede molto con l’ex numero 3 rossonero che ha fatto di tutto per riuscire a portarlo in Italia.





Arriva Dest, il nuovo terzino del Milan

La trasferta di Sassuolo, oltre alla delusione per il pareggio ottenuto, ha causato l’infortunio di Alessandro Florenzi che dovrà stare lontano dai campi di gioco per almeno 20 giorni.

Il Milan è subito corso ai ripari e nel giro di poche ore ha chiuso la trattativa con il Barcellona per Sergino Dest che arriva a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Un altro giovane talento dunque per Stefano Pioli che dovrà essere bravo a valorizzare un calciatore che ha dimostrato di avere grande talento ma poca continuità di rendimento.

Dest è dotato di buona qualità tecnica ma deve ancora migliorare in fase difensiva motivo che non gli ha permesso di prendersi la titolarità nella formazione allenata da Xavi.

Il classe 2000 è un terzino puro ma, anche con la maglia della nazionale, ha dimostrato di sapersi adattare anche come attaccante esterno grazie ad una buona capacità di saltare l’uomo e di creare la superiorità numerica.

Vedremo dunque quale sarà l’impatto dell‘ex Barcellona sul campionato italiano con il Milan che continua a portare in Serie A grandi talenti con l’obiettivo di rinforzare una rosa che soltanto qualche mese fa ha vinto il 19esimo scudetto nella gloriosa storia del club rossonero.

L’ufficialità arriverà soltanto stasera ma Sergino Dest può già essere considerato a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan e da domani sarà a disposizione di Stefano Pioli per sostituire l’infortunato Alessandro Florenzi che dovrà stare per qualche settimana lontano dai campi di gioco.