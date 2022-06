Milan, si lavora per il rinnovo di Maldini

E’ cominciata da qualche settimana l’avventura del nuovo Milan targato RedBird con Gerry Cardinale che sta lavorando per creare una squadra che possa confermarsi in Italia e tornare grande in Europa.



Maldini, Pioli e Zlatan Ibrahimovic, i tre artefici della rinascita rossonera saranno le basi su cui partirà il nuovo Milan di RedBird che sta lavorando per ufficializzare i rinnovi contrattuali del centravanti svedese e della bandiera rossonera.

Il progetto per regalare un nuovo stadio alla tifoseria è inziato, ora il Milan è alla ricerca di nuovi talenti per arricchire il tasso tecnico della rosa e permettere a Stefano Pioli di confermarsi campione d’Italia anche nella prossima stagione.

Marco Asensio is set to join AC Milan on a permanent deal from Real Madrid, here we go! Agreement set to be reached today.🚨🇪🇸#RealMadrid

Personal terms already 100% agreed on a four year deal.

Deal called by @Plettigoal is now finally done. pic.twitter.com/WLKWGB0Fk3

