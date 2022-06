Berrettini non si ferma più, finale raggiunta!

Continua il percorso netto di Matteo Berrettini che conferma la sua ritrovata condizione fisica raggiungendo la finale nell’ATP 500 che precede il grande appuntamento di Wimbledon.



Aggiorniamo i dati, Matteo Berrettini centra la sua ottava vittoria consecutiva dopo il rientro e conquista la finale del Queen’s, dove potrà difendere il titolo vinto nella scorsa edizione.

Perfetto Matteo Berrettini che, dopo la vittoria di Stoccarda vuole arrivare all’appuntamento di Wimbledon con un altro trofeo in bacheca ed ancora più motivato a disputare un grandissimo Championship.

BACK-TO-BACK FINALS FOR @MattBerrettini‼️ He takes out Botic van de Zandschulp 6-4, 6-3 to advance in London.@QueensTennis | #cinchChampionships pic.twitter.com/vGU5T8sUS8 — ATP Tour (@atptour) June 18, 2022

Berrettini, altra finale!

Altra grande prestazione di Matteo Berrettini che spazza via Botic Van De Zandschulp con un netto 6/4,6/3 e aspetta il vincente della sfida tra Cilic e Filip Krajinovic per scoprire chi sarà il suo avversario nella finale di domani!

il tennista romano continua a sorprendere per la tenuta mentale e fisica che dimostra; sempre preciso e attento con il servizio e letale con il suo dritto a sventaglio.

Matteo Berrettini sull’erba è semplicemente devastante e domani, chiunque sia l’avversario, il classe ’96 partirà sicuramente con i favori del pronostico.

The unbeaten run at Queen’s continues! 🙌@MattBerrettini secures a spot in Sunday’s final after defeating Van de Zandschulp 6-4 6-3#cinchChampionships pic.twitter.com/tcZTk7pfip — Tennis TV (@TennisTV) June 18, 2022

Aumentano i segnali positivi in vista di Wimbledon dove Matteo dovrà cercare di difendere la finale dello scorso anno non soltanto dall’assalto del favorito assoluto Djokovic ma anche da quello di Rafa Nadal che ha recentemente comunicato la sua partecipazione ufficiale alla prossima edizione dei Championship.

Quella di domani per Matteo sarà la decima finale in carriera e la seconda consecutiva sul prato del Queen’s, per il giocatore romano sarà un’occasione da non perdere per dimostrare ancora una volta i grandi progressi del suo tennis.