Questa edizione del Ferrara Summer Festival si prospetta un successone. L’apertura è prevista per il 23 giugno e verrà condotta dallo strabiliante Fiorello. Tanti ospiti e nomi importanti.

Il Ferrara Summer Festival di quest’anno partirà giovedì 23 giugno, con Fiorello. Si prospetta un’edizione mozzafiato, colma di sorprese. Una nuova location, tanti ospiti importanti e soprattutto tanta musica e divertimento.

Per l’edizione di quest’anno sono previste ben 25 date, in cui si potrà assistere al festival nella modalità mista, da seduti e in piedi. Inoltre i concerti si svolgeranno su palchi di dimensioni molto maggiori rispetto alle precedenti edizioni.

Il Ferrara Summer Festival 2022

Dunque non si sta più nella pelle per l’edizione di quest’anno del Ferrara Summer Festival. Durante i 25 appuntamenti fissati in calendario si alterneranno una serie enorme di nomi importanti. In questo modo saranno soddisfatti i gusti musicali dell’intera platea.

Dalla musica rock dei The Smile fino all’elettronica di Solum. Altra novità importante del Ferrara Summer Festival sarà la presenza di una sorta di festival nel festival. Cioè il Summer Vibez, indirizzato principalmente ai più giovani. In cui si alterneranno artisti come Blanco, Sangiovanni e Irama.

Altri nomi strabilianti che incanteranno il pubblico sono Il Volo, Tommaso Paradiso, Antonello Venditti, Francesco Renga, Francesco De Gregori e tanti altri. Il tutto condito dalla simpatia e dalla comicità del nostro amato Fiorello, il quale darà il via al Festival il 23 giugno.

Inoltre proprio oggi sono partiti i lavori per la costruzione dei palchi su cui si svolgerà l’evento.

Si prospettano strutture enormi con circa 40 metri di larghezza e 17 di altezza (per quella situata in piazza Ariostea) e 21 metri di larghezza e 13 di altezza per quella di piazza Trento Trieste. L’organizzazione dell’evento punta a quadruplicare il pubblico. Sono previste tra le 90 e le 100mila adesioni, rispetto alle 25mila dell’anno scorso in cui vigevano le normative anti-Covid.

Sono già parecchie le richieste di prenotazione, anche proveniente dall’estero.

Il calendario del festival

Vi riportiamo nel dettaglio alcune delle date del Ferrara Summer Festival, con i vari ospiti che si esibiranno.

Nella data di apertura il 23 giugno, dunque assisteremo al fantastico spettacolo di Fiorello. Nelle date di giugno si alterneranno poi il comico Pintus e Il Volo, rispettivamente il 26 e il 29 giugno. Luglio invece inizierà con le esibizioni di Mammamia (il 2 luglio), Francesco de Gregori e Antonello Venditti (7 luglio), ancora Tommaso Paradiso il 13 luglio, fino a giungere a fine mese con Marracash, Ermal Meta e Caparezza, rispettivamente il 20, 21 e 22 luglio.

Sul palco del Summer Vibez invece si alterneranno dall’8 al 10 luglio Blanco, Irama, Madame, Sangiovanni, Naska, Simone Panetti e tanti altri artisti emergenti.

Un evento fuori dal comune a cui non si può rinunciare per nessun motivo al mondo.