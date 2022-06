Milan, il sogno si chiama De Ketelaere

Tanta attesa e curiosità per il primo mercato del nuovo Milan di RedBird, pronto a regalare a Pioli nuovi talenti per confermarsi in Italia e competere in Champions League



Maldini e Massara sono al lavoro per creare un Milan ancor più forte e competitivo e dimostrare ad Inter e Juventus che la recente vittoria dello scudetto ha segnato l’inizio di un nuovo ciclo per i rossoneri, pronti a confermarsi anche nella prossima stagione.

Con l’addio di Kessie, il Milan è alla ricerca di un trequartista che possa garantire fisicità e, soprattutto, qualità alla fase offensiva, con gol e giocate negli ultimi trenta metri.

Giovane e dotato di grande qualità Charles De Ketelaere potrebbe presto diventare un nuovo calciatore del Milan, con Maldini e Massara che hanno avviato una trattativa con il Brugge e proveranno a portarlo presto a San Siro.

Il classe 2001 sembra sposarsi perfettamente con il progetto del Milan che da anni ormai si affida a giovani promesse per rinforzare la sua rosa.

Ritenuto una grande promessa del calcio belga, Charles De Ketelaere avrebbe dato la sua disponibilità per il trasferimento al Milan che ora cercherà di raggiungere un accordo con il Brugge che ne detiene il cartellino.

Investimento importante quello dei rossoneri, pronti a versare nelle casse del club belga una cifra intorno ai 35 milioni per colui che, da molti viene definito come il nuovo Kevin De Bruyne.

15 – Charles De Ketelaere (born in 2001) is the only player born after 1/1/2000 able to score already at least 15 goals and to provide at least 15 assists in the Belgian Jupiler Pro League (19 goals and 16 assists in total for him). Diamond. pic.twitter.com/UMC7z5ZSPy

Con il rinnovo ormai vicino di Rafael Leao, il Milan continua la sua ricerca per il prossimo attaccante da mettere a disposizione di Stefano Pioli.

L’obiettivo principale rimane sempre Divock Origi che, dopo l’addio con il Liverpool, è pronto a vestire la maglia rossonera.

Continuano gli incontri tra Maldini e l’entourage del calciatore e la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Il Milan si sta preparando per la nuova stagione provando a tingersi di Belgio, nelle prossime settimane Stefano Pioli avrà a disposizione nuovi calciatori per preparare al meglio l’inizio della prossima Serie A dove sulle maglie del Milan ci sarà un tricolore da difendere.

A truly special journey, with iconic moments in our history delivered by @DivockOrigi time and time again…

Thank you for everything ❤️ pic.twitter.com/fXhc6y72TO

— Liverpool FC (@LFC) June 9, 2022