Milan-De Ketelaere, avanti con la trattativa!

Maldini e Massara proseguono nella loro missione di regalare ai propri tifosi il talento belga Charles De Ketelaere. I contatti con il Bruges continuano e cresce l’ottimismo tra le parti anche se rimane ancora una piccola distanza tra domanda ed offerta.



Da mesi ormai De Ketelaere rappresenta l’obiettivo numero uno per il mercato rossonero, Maldini e Massara hanno già trovato l’accordo con il calciatore e continuano a trattare con il Bruges che non intende abbassare le proprie pretese economiche.

Il Milan ha bisogno di chiudere un grande colpo per ridare entusiasmo ad una tifoseria che finora ha visto Juventus, Inter e Roma piazzare grandi colpi che spaventano in vista della prossima stagione di Serie A.





Milan- De Ketelaere, sensazioni positive!

Maldini e Massara sono rientrati dal viaggio in Belgio con segnali positivi, i due direttori sportivi rossoneri hanno messo sul piatto del Bruges un’offerta di circa 32 milioni di euro, cifra vicinissima ai 35 chiesti dal club.

Il belga ha già fatto capire di volere soltanto il Milan trovando ormai da tempo un accordo con il club campione d’Italia sulla base di un quinquennale da circa 2,5 milioni di euro.

Gerry Cardinale spera di chiudere entro la prossima settimana una trattativa che sta andando troppo per le lunghe e che rischia di compromettere l’intero mercato rossonero, ad oggi fermo e legato alla situazione con De Ketelaere.

CDK è il preferito di Mister Stefano Pioli che vorrebbe affidargli il ruolo di trequartista con il compito di legare centrocampo e attacco rossonero facendo affidamento sulla sua grande capacità di buttarsi negli spazi.

Al momento il mercato rossonero rimane fermo a Divock Origi, i campioni d’Italia hanno bisogno di accelerare i tempi per non perdere troppo contatto con le rivali per lo scudetto.

Berardi e Ziyech rimangono le alternative

Al momento Domenico Berardi e Hakim Ziyech rimangono le alternative più papabili in caso di mancato arrivo a Milano di Charles De Ketelaere.

Maldini e Massara continuano a tenersi in contatto con i due calciatori ma la priorità della dirigenza rossonera rimane il centrocampista belga.

Il mercato spesso ci ha sorpreso e la situazione potrebbe cambiare da un momento ad un altro: Ziyech ha dato la propria disponibilità al Milan ma al momento i rossoneri hanno deciso di mettere un pò in stand by la situazione cercando di chiudere la trattativa con il Bruges.

Tra i tre giocatori citati il meno probabile rimane Domenico Berardi, il classe ’94 potrebbe rimanere al Sassuolo anche quest’anno e diventare ancor di più la bandiera di questo club.