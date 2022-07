Juve-Bremer, ecco l’ufficialità!

By

Con una nota ufficiale tramite i propri account la Juventus ha comunicato l’acquisto di Gleison Bremer dal Torino, ai granata la Juventus verserà 49 milioni di euro, per il brasiliano un quadriennale da 6 milioni a stagione!



Il primo derby d’Italia della stagione lo ha vinto la Juventus che ha beffato l’Inter nelle ultime ore strappando il difensore granata Gleison Bremer al corteggiamento di Giuseppe Marotta.

Poche ore fa la Juventus ha comunicato l’ufficialità dell’acquisto svelando anche l’importante cifra investita, nelle casse di Urbano Cairo sono stati versati ben 49 milioni di euro che rendono Gleison Bremer il giocatore che ha fruttato di più nella storia del club granata.

Bremer partirà per la tournée americana

Neanche il tempo di ambientarsi alla Continassa che Bremer volerà negli Stati Uniti dove i bianconeri si preparano a disputare le prime amichevoli ufficiali della stagione.

Il brasiliano verrà inserito gradualmente da Massimiliano Allegri all’interno di uno schieramento tattico per lui del tutto nuovo.

Bremer si è fatto notare per la sua grande forza nell’uno contro uno, giocando come perno centrale nella difesa a tre disegnata da Ivan Juric.

Ora il classe ’97 dovrà essere bravo ad adattarsi ad uno schieramento difensivo a quattro in cui farà coppia con il capitano bianconero Leonardo Bonucci.

Arrivabene ha messo a segno un piccolo capolavoro di mercato investendo subito parte dell’incasso ottenuto dalla cessione di De Ligt per battere sul tempo la concorrenza dell’Inter, da mesi sul brasiliano.

La dirigenza bianconera ha, fin qui, condotto un mercato da dieci in pagella riuscendo ad esaudire tutte le richieste di Allegri e sostituendo De Ligt con un calciatore all’altezza in meno di 48 ore.

Ora il tecnico toscano avrà il duro compito di non deludere la società e riportare la Juventus ai vertici del campionato italiano dopo due stagioni altamente deludenti.

Bremer sarà subito impiegato da Allegri che in America metterà subito in campo i nuovi acquisti con i tifosi bianconeri che scalpitano per rivedere Paul Pogba con la maglia numero 10 ereditata da Paulo Dybala.

Il mercato bianconero probabilmente non si fermerà con l’arrivo di Bremer, Allegri ha chiesto alla società un altro attaccante ed un centrocampista capace di dare più qualità alla costruzione della manovra.

Manca sempre meno all’esordio stagionale contro il Sassuolo e la Vecchia Signora sa di non poter sbagliare e di dover iniziare il campionato subito con l’atteggiamento giusto per non commettere l’errore dello scorso anno.