Migranti, nuovi sbarchi a Lampedusa: 798 persone nell’hotspot

Nuovi sbarchi nella notte a Lampedusa

Non si fermano gli sbarchi di migranti a Lampedusa. Nella notte si sono registrati altri due arrivi, a mezzanotte e alle tre, soccorsi entrambi dalla Capitaneria di porto. Entrambe le imbarcazioni sono salpate da Zouara, in Libia. All’hotspot di contrada Imbriacola ci sono, al momento, 798 profughi, fra cui 64 minori non accompagnati. Nelle prossime ore 303 persone saranno imbarcate verso Porto Empedocle.