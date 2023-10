Bimotore disperso in volo, ricerche tra Ischia e le Isole Pontine

A bordo del velivolo, partito ieri pomeriggio dalla pista di Castelvolturno (Caserta), c’era il pilota, un 67enne appassionato di volo.

Le ricerche del bimotore sono andate avanti per tutta la notte, ma finora non hanno avuto esito. In mare non sono stati trovati resti e i soccorritori ipotizzano che l’aereo potrebbe aver proseguito il volo.

Ancora disperso il bimotore partito da Castelvolturno

Risulta ancora disperso il bimotore partito nel pomeriggio di ieri, domenica 15 ottobre, dalla pista di Castelvolturno (Caserta) e mai più rientrato. Le ricerche sono partite immediatamente, ma del velivolo al momento non sembrano esserci tracce, neppure in mare dove gli uomini della Guardia Costiera stanno effettuando la perlustrazione, tra Ischia e le isole Pontine.

A bordo del velivolo pare ci fosse soltanto il pilota, un 67enne appassionato di volo. Le ricerche sono andate avanti per tutta la botte, ma – come riferisce La Repubblica – non sono stati trovati rottami o resti in mare e secondo i soccorritori il pilota potrebbe aver proseguito il volo. Le condizioni meteo in peggioramento non aiutano nelle operazioni, che proseguiranno anche nelle prossime ore.