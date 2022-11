Volpato rinuncia al Mondiale con l’Australia e aspetta l’Italia

Tra i tanti giovani che stanno esplodendo in questa stagione di Serie A c’è sicuramente Cristian Volpato, il talento italo-australiano sta entrando nelle gerarchie di Mourinho e con prestazioni sempre più positive si sta ritagliando uno spazio importante all’interno della rosa giallorossa.



Cristian Volpato, assistito dall’agenzia di Francesco Totti, ha scelto l’Italia: il giovane classe 2003 è nato in Australia ma la cittadinanza italiana e poteva scegliere con quale nazionale giocare.

La decisione del romanista non si è fatta attendere, il numero 63 ha ringraziato l’allenatore della nazionale australiana decidendo però di aspettare quella azzurra rinunciando cosi alla possibilità di giocare i Mondiali in Qatar.

Volpato è una delle rivelazioni di questa Serie A ed insieme ai vari Miretti e Fagioli rappresenta senza dubbio il futuro del calcio italiano.

Roberto Mancini seguirà da vicino il campionato e prenderà sicuramente in considerazione l’esplosione di questi piccoli grandi talenti.

