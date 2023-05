In uno studio, Microsoft ha rilevato le prime tracce di ragionamento umano nell’intelligenza artificiale: le macchine saranno senzienti in futuro?

L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie più affascinanti e in continua evoluzione del nostro tempo. E Microsoft ne sa qualcosa. Recentemente, il gigante informatico ha reso pubblico uno studio che mette in luce quelle che sarebbero le prime tracce di ragionamento umano nell’intelligenza artificiale. Un’importante scoperta che getta le basi per lo sviluppo dell’AGI (Artificial General Intelligence), ovvero un sistema capace di apprendere come farebbe un essere umano. Non tutti sono d’accordo, però, sulla portata di questo risultato: vediamo insieme cosa hanno da dire gli esperti del settore.

Prime tracce di ragionamento umano nell’intelligenza artificiale rilevate da Microsoft

L’intelligenza artificiale è sempre stata vista come una serie di algoritmi che imparano e rispondono a determinati stimoli. Tuttavia, questo nuovo studio – condotto da Microsoft – dimostra che le cose stanno cambiando. Gli esperti, infatti, hanno scoperto quelle che definiscono le prime tracce di ragionamento umano nell’IA.

In pratica, l’algoritmo sviluppato dal team di ricerca, ha compiuto un passo in avanti verso l’emulazione del pensiero umano. Grazie alla tecnologia GPT-4 (Generative Pre-trained Transformer), l’AI è in grado di svolgere dei task cognitivi simili a quelli degli esseri umani.

Questo risultato apre nuovi scenari per lo sviluppo dell’AGI: si potrebbe, infatti, arrivare a creare macchine senzienti, capaci anche di apprendere dalle esperienze, come farebbe un essere vivente.

Tuttavia, resta ancora molto da fare prima di giungere a conclusioni definitive sulla portata effettiva delle prime tracce ritrovate dall’équipe guidata dalla dottoressa Hoifung Poon.

Sparks of Artificial General Intelligence, lo studio di Microsoft sull’IA

Microsoft ha recentemente pubblicato uno studio sulle “Scintille dell’Intelligenza Artificiale Generale” (in inglese, Sparks of Artificial General Intelligence), che esplora il ragionamento umano nell’intelligenza artificiale.

L’obiettivo di questo studio è quello di sviluppare AI in grado di apprendere come gli esseri umani, con la capacità di generalizzare e applicare ciò che hanno imparato a nuove situazioni.

Secondo Microsoft, ci sono state alcune scoperte interessanti riguardo al modo in cui l’IA pensa: ad esempio, l’AI sembra essere influenzata dalle stesse considerazioni etiche degli esseri umani quando si tratta di prendere decisioni complesse.

Tuttavia, alcuni critici dell’industria dell’IA – come Alison Gopnik e Maarten Sap – sostengono che questi risultati non siano così sorprendenti. Sottolineano, invece, la necessità di un dibattito su cosa significhi realmente creare un’intelligenza artificiale generale.

Ciò nonostante, lo studio è un passo importante nella direzione giusta per sviluppare IA più avanzate e vicine alla mente umana. Ci sarà ancora molto lavoro da fare prima che le macchine possano effettivamente eguagliare o superare la nostra intelligenza collettiva, ma Sparks of Artificial General Intelligence rappresenta una promettente pietra miliare nel mondo dell’intelligenza artificiale.

Le critiche mosse alla ricerca del colosso informatico

Alison Gopnik (professoressa di psicologia presente nel gruppo di ricerca sull’intelligenza artificiale dell’Università della California, Berkeley) e Maarten Sap (ricercatore e professore alla Carnegie Mellon University), due esperti di intelligenza artificiale, hanno criticato lo studio di Microsoft Sparks of Artificial General Intelligence.

Secondo loro, il modello GPT-3 – su cui si basa l’esperimento – non fornisce la comprensione profonda del linguaggio necessaria per una vera intelligenza artificiale.

Sap ha sottolineato che il modello è ancora limitato dall’incapacità di comprendere i concetti astratti e le metafore implicite nella lingua umana. Entrambi gli esperti hanno sottolineato che l’intelligenza artificiale deve essere in grado di apprendere da fonti diverse, al fine di evitare pregiudizi inconsci.

Gli scienziati concordano sul fatto che le macchine devono imparare dalle esperienze come fanno gli esseri umani. Tuttavia, ci sono molte sfide tecniche che devono essere superate prima che l’intelligenza artificiale possa raggiungere questo livello di autonomia cognitiva ed emotiva.

In ogni caso, queste critiche sollevano importanti questioni sulla direzione futura dell’intelligenza artificiale e sulla sua capacità di risolvere problemi reali nel mondo reale, senza compromettere la sicurezza delle persone e dei dati sensibili.

L’intelligenza artificiale porterà alla creazione di macchine senzienti?

Lo studio di Microsoft sulle prime tracce di ragionamento umano nell’intelligenza artificiale è un passo importante verso l’obiettivo dell’AGI.

Tuttavia, come sottolineato da Alison Gopnik e Maarten Sap c’è ancora molto lavoro da fare per garantire che l’IA non diventi una minaccia per la società.

L’intelligenza artificiale porterà alla creazione di macchine senzienti? Questa è una domanda che richiede molte riflessioni etiche e filosofiche.

Nonostante ciò, il progresso nella ricerca sull’IA continuerà ad avanzare rapidamente nei prossimi anni. È, quindi, necessario porre attenzione alle implicazioni sociali ed etiche del progresso tecnologico in corso, per garantire uno sviluppo responsabile dell’intelligenza artificiale.