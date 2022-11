Michelle Hunziker, ritorno di fiamma con Trussardi? Il tenero bacio in pubblico | FOTO

By

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembrano si siano riavvicinati, come mostrano nuove foto che li vedono sereni in vacanza con le figlie. Ecco gli ultimi rumors in merito all’ex coppia.

La rottura tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi a inizio anno è stata una batosta per i loro fan, che credevano tantissimo nel loro amore.

Dopo una relazione finita in breve tempo con Giovanni Angiolini, Michelle sembra tornata tra le braccia di Tomaso, ma al momento sono solo indiscrezioni. Vediamo perché si pensa questo dei due.

Michelle Hunziker torna con Trussardi? Le foto incriminate

Era già nell’aria il riavvicinamento tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la coppia che dopo 10 anni di matrimonio ha deciso di separarsi nei primi mesi del 2022, dopo una decisione molto ponderata.

In questi giorni, però, i due sono insieme sulle Dolomiti, per una vacanza in montagna con le loro due splendide figlie, Celeste e Sole.

I paparazzi del settimanale Diva e Donna li hanno sorpresi in alcuni momenti dolcissimi, in cui Michelle e Tomaso sembrano davvero affiatati, proprio come un tempo.

A quanto pare, i due sono pronti a ricominciare insieme, ritrovando quella sintonia persa in quel periodo di crisi che li ha portati alla separazione.

Nelle foto, si vede che passeggiano insieme abbracciati, si scambiano sguardi d’intesa, si scattano foto e seduti a un tavolino le loro mani si intrecciano.

Nonostante sui loro social personali non hanno lasciato adito al gossip, i fotografi li hanno scovati anche lì, tra la bellezza delle Dolomiti, dove insieme trascorrono momenti di gioia.

Ovviamente, parliamo solo di fotografie, niente è confermato e nessuno dei due vip ha rilasciato qualche dichiarazione in merito a un loro possibile ritorno.

Ricordiamo che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi condividono due bambine, una di 9 anni e una di 7 anni, per cui potrebbero semplicemente aver deciso di avere un rapporto complice per il benessere delle loro figlie.

Altri indizi di un possibile ritorno di fiamma

I più attenti avevano già notato qualche indizio sul possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Infatti, le voci della loro nuova frequentazione già giravano da tempo, visto che sono stati sorpresi più volte insieme, al ristorante o in altri luoghi di Milano.

Né la conduttrice né l’imprenditore si spingono oltre, nessuno dei due rilascia dichiarazioni in merito, ma Trussardi ha parlato al Corriere della Sera di un argomento in particolare.

Il marito della Hunziker, infatti, si è esposto sulla relazione che ha avuto la presentatrice con il chirurgo Angiolini.

Tomaso Trussardi ha commentato il flirt di Michelle con lui, dicendo che per lui un uomo che “si insinua” in una relazione precaria, non lo considera una persona perbene.

Parole forti, incisive, che fanno capire quanto possa avergli dato fastidio quella relazione fulminea della ex compagna con l’ex gieffino.

Su Michelle, poi, Tomaso ha fatto intendere un minimo riavvicinamento dicendo:

Le persone emotivamente intelligenti sanno quanto sia importante avvicinarsi l’un l’altro… in amore tutto è possibile

Quindi, sarà vero che Michelle Hunziker e Tomaso stanno tornando insieme? Questo non è certo, ma le foto e i diversi indizi fanno ben sperare che questo matrimonio torni meraviglioso come prima.