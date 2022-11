Ilary Blasi magrissima, l’ultimo scatto con chili in meno fa preoccupare tutti

Ilary Blasi magra come non mai. L’ultimo scatto pubblicato sui social fa preoccupare l’Italia e il web. Troppi chili in meno per la conduttrice Mediaset che sembra stare poco bene.

L’ex moglie di Francesco Totti fa spaventare tutti. La conduttrice si è mostrata sui social magrissima, con le ossa in evidenza e il viso scavato: sembra un’altra persona.

Ilary Blasi preoccupa l’Italia e i social

Sono ormai mesi che Ilary Blasi si può considerare la donna più chiacchierata dello showbiz italiano. E’ sempre stata famosa la ex letterina di Passaparola per la sua relazione sentimentale con Francesco Totti, ma quando da moglie è diventata ex moglie del calciatore giallorosso, la popolarità l’ha travolta e non sempre in maniera positiva.

Da luglio 2022 i due sono separati. La sentenza di divorzio ancora non è arrivata ma la coppia scoppiata si comporta già come se l’uno fosse l’ex coniuge dell’altra. Ilary continua a vivere nella mega villa romana con i suoi figli mentre Francesco si trasferirà a breve, secondo alcune indiscrezioni, in un nuovo attico di super lusso a Roma Nord con vista sul Colosseo, insieme ovviamente alla sua nuova compagna, Noemi Bocchi.

Ad attirare l’attenzione dell’Italia e dei social oggi, non sono Francesco e Noemi ma Ilary che si è mostrata magra più del solito. L’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram fa gridare alla preoccupazione: scatta l’allarme social.

La conduttrice Mediaset eccessivamente magra

Ilary Blasi preoccupa tutti. L’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo Instagram è da spavento: lei è troppo magra. Nell’immagine che vi mostriamo poco più sotto, accompagnata dai commenti dei followers che sono in ansia per lei, la vediamo diversa dal solito.

Ilary ha sempre avuto un fisico statuario, asciutto, tonico ma soprattutto muscoloso. Da quando però si è separata da Francesco Totti o in verità da quando sono cominciati i suoi problemi coniugali, abbiamo assistito tutti alla sua rapida trasformazione.

Il suo viso paffutello di un tempo oggi è scavato e scarnito, gli occhi se non truccati presentano sempre borse e occhiaie. A far gridare però alla preoccupazione è soprattutto il suo corpo.

Nello scatto che ha fatto il giro del web, vediamo Ilary mentre indossa un body e dei jeans sbottonati. Le anche sono in evidenza, le ossa sporgenti fanno paura. Le braccia poi, rese mingherline ancor di più dal colore nero del body, non aiutano certo a farla sembrare una persona in buona salute.

Che cosa sta succedendo ad Ilary? Perché non corre ai ripari? Tanti i commenti di preoccupazione arrivati sotto la sua foto. Tra chi le dice che è diventata pelle e ossa e chi le scrive che si è fatta troppo magra, Ilary è di nuovo la donna più chiacchierata d’Italia.

Come reagirà a questi commenti la conduttrice Mediaset? Generalmente la Blasi si espone poco, soprattutto quando le critiche arrivano sul suo corpo ma in questo caso, non si tratta di offese o di giudizi ma di preoccupazione.

I suoi fan, e ne sono tantissimi, temono per la sua salute. Ilary non sembra in buona forma fisica, il suo corpo sta chiedendo aiuto. La conduttrice è sempre stata molto attenta alla sua alimentazione. Tra diete equilibrate ed esercizio fisico, è sempre apparsa perfetta in televisione e anche lontano dalle telecamere. Oggi però la sua magrezza è preoccupante.