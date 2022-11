Emergenza listeria, un batterio ritrovato nei salumi e formaggi

Una situazione allarmante si sta diffondendo negli Stati Uniti con la listeria, un tipo di batterio che si attacca al sistema immunitario e può ritrovarsi nei salumi e anche nei formaggi.

Al momento le persone coinvolte a causa di questo batterio sono più di 10, tutte ricoverate con gli stessi sintomi. Purtroppo si è registrato anche un decesso.

Emergenza listeria

Negli Stati Uniti la situazione sta iniziando a essere più preoccupante circa il batterio listeria. I casi sembrano aumentare e non arrestarsi. Il bilancio delle persone ricoverate è sempre in crescita in diversi stati dell’America e purtroppo il batterio ha fatto registrare il primo decesso.

Secondo l’indagine condotta da Centers for Disease Control and Prevention, i soggetti che hanno contratto il microbo avrebbero una età media intorno ai 74 anni.

Lo studio statistico ha rivelato che la metà di questi sono uomini e la maggior parte a essere stati infetti provengono dall’Europa Orientale. Il batterio sembra essere stato ritrovato in salumi e formaggi.

Le segnalazioni

Un batterio che potrebbe diventare killer se continua ancora la sua corsa. Al momento si è registrato solo un decesso e una crescita costante dei ricoveri in diverse zone degli Stati Uniti. Le segnalazioni si sono schedulate nella maggior parte dei casi a New York con sette persone infette, tre nel Maryland uno stato del medio Atlantico, due casi di listeria nell’Illinois e nel Massachusetts e dei singoli casi sia in California che nello stato del New Jersey.

La persona che ha perso la vita era del Maryland, invece una donna in stato interessante ha avuto un’aborto spontaneo a causa del batterio. Non si conoscono ancora quali siano state le cause scatenanti che sembra colpire solamente una determinata fascia di popolazione.

Le persone più colpite, infatti, hanno una età media di 74 anni e sono originarie dell’Europa orientale o parlano la lingua russa.

Le indagini in corso

Al momento gli investigatori non hanno un quadro ben chiaro di quali possano essere le cause scatenanti di questo batterio. Le indagini proseguono e secondo gli uomini del Centers for Disease Control and Prevention si è scoperto che la maggior parte dei soggetti infetti abbiano acquistato salumi o formaggi presso un Net Cost Market, un franchising autorizzato alla rivendita di cibi internazionali.

Secondo il centro per la prevenzione e il controllo delle malattie il banco dedicato alla gastronomia e tutti gli utensili utili per la lavorazione di salumi e formaggi possono essere un bersaglio facile per il batterio listeria, diffondendosi e difficile da annientare se non preso in tempo.