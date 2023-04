Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il dettaglio riaccende la speranza dei fan

Trussardi ha da poco compiuto 40 anni, e c’è un dettaglio riguardo al suo compleanno che fa sognare i fan della coppia. Di che si tratta.

Negli scorsi giorni l’imprenditore Tomaso Trussardi ha compiuto 40 anni. Alla festa era presente anche Michelle, con le due figlie Sole e Celeste. I due hanno ormai da tempo dimostrato di voler mantenere rapporti civili per il bene delle bambine, ma c’è comunque un dettaglio che fa sognare i fan della coppia. Ci sarebbe di mezzo una storia Instagram. Scopriamo di che si tratta.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: compleanno in famiglia

Come anticipato in apertura, Trussardi ha recentemente festeggiato il suo 40esimo compleanno. L’imprenditore, che da sempre non ama particolarmente riflettori e baldoria, ha organizzato una festa con amici e famiglia. L’evento si è svolto in una bella location a Bergamo Alta, e per l’occasione è stata servita una cena gourmet.

Tra gli invitati vip Paola Turani, molto amica di Trussardi e Michelle Hunziker. E poi proprio Michelle, con le due figlie avute con Tomaso, Sole e Celeste, di 9 e 7 anni. Il solo fatto che Michelle fosse presente, però, non significa che ci sia un ritorno di fiamma. La conduttrice infatti ha sempre dimostrato di voler mantenere un rapporto pacifico con i suoi ex, soprattutto per il bene delle figlie.

Ne è una dimostrazione anche la reunion in tv con Eros Ramazzotti. In quell’occasione, Michelle ed Eros hanno spiegato che sebbene ad oggi il loro sia un amore diverso, sono comunque molto legati.

E oggi c’è un elemento in più a legarli, il nipotino Cesare, figlio di Aurora. Perciò, nonostante i fan abbiano sognato più volte un ritorno di fiamma, al momento Michelle e Tomaso sono solo buoni amici e hanno instaurato un rapporto civile per amore delle figlie.

Il dettaglio che riaccende la speranza dei più sognatori

C’è comunque chi continua a sognare e scorge in ogni dettaglio l’indizio per un possibile ritorno di questo amore. In occasione del compleanno, infatti, Michelle ha pubblicato una storia con foto di Tomaso con le figlie, scrivendo “Tanti auguri Daddy”.

Trussardi ha commentato la storia con una serie di faccine con gli occhi a cuore, dettaglio che ha dato il via alle migliori fantasie per un possibile ritorno di questa coppia tanto amata. Comunque, la showgirl ha dichiarato più volte che non è mai detta l’ultima parola. “In amore, anche l’impossibile può succedere”.

Detto questo, è comprensibile che i fan della coppia Michelle Hunziker-Tomaso Trussardi continuino a sognare un possibile ritorno di fiamma tra i due. La loro storia d’amore è stata molto apprezzata e seguita dal pubblico, e sarebbe bello vedere i due insieme di nuovo.

Tuttavia, al momento non ci sono prove concrete che possano indicare un ritorno di questa coppia. Chissà che in futuro i fan non possano vedere Michelle e Tomaso insieme di nuovo. Per ora, però, è apprezzabile il fatto che i due ex abbiano instaurato un rapporto civile e rispettoso per il bene delle loro figlie, che sono al centro delle loro vite.

E poi, in questo momento Michelle ha molto a cui pensare, con l’arrivo del primo nipotino Cesare, per cui si dedicherà anche al ruolo di neo nonna.