Carta stagnola, avvolgila attorno alle dita: 15 minuti non crederai ai risultati

Foglio di alluminio, quando il suo utilizzo va oltre la cucina

Il foglio di alluminio, conosciuto più popolarmente come la carta stagnola, è un accessorio che non manca mai nelle case. Utilizzato soprattutto in cucina, esso è perfetto per conservare avanzi dei pasti o per incartare panini e merende.

In Italia se ne fa un uso quasi spropositato della carta stagnola tanto che anche il Ministero della Salute si è ritrovato costretto ad intervenire. In alcuni Paesi d’Europa, come Inghilterra, Spagna e Francia, i governi hanno limitato se non addirittura vietato l’utilizzo dei fogli di alluminio per uso alimentare.

La ragione è pressoché ovvia. Il materiale che costituisce la carta stagnola, l’alluminio per l’appunto, può essere tossico per il nostro corpo che lo assorbe soprattutto a livello osseo.

Il Ministro della Salute italiano si è esposto su questa questione affermando che in commercio esistono fogli di alluminio appositamente realizzati per uso alimentare e che in ogni caso, l’eventuale assorbimento di questo metallo nel nostro corpo, non è tale da causare gravi danni all’organismo.

Certo, esistono alternative più salutari per incartare o conservare gli alimenti, per esempio i contenitori di vetro, ma se utilizziamo i fogli di alluminio consapevolmente, non ci sono problemi.

La carta stagnola non è necessariamente impiegata in cucina, essa è utilissima per fare tante altre cose. Sapevi per esempio che è ottima per lucidare l’argento? Ti basta avvolgere i tuoi monili in foglio di alluminio e far bollire il tutto in un pentolino per 5 minuti: i tuoi gioielli torneranno lucidissimi.

Ma non è tutto. Forse non ne sei al corrente, ma la carta stagnola è perfetta anche per fare un’altra cosa che sta incuriosendo le donne di tutto il mondo. Ecco perché dovresti avvolgerla intorno alle tue dita. Il risultato finale è incredibile.

Carta stagnola intorno alle dita: il metodo infallibile che sta conquistando le donne

Se c’è un vezzo a cui il gentil sesso non vuole rinunciare, è la cura delle mani. Milioni le donne che si recano dall’estetista per curare le unghie, in particolare, che rendono aggraziate le mani.

Quando non si ha però tempo per andare da una professionista, ecco che le donne ricorrono al fai da te anche solo per dare una ritoccata allo smalto. A proposito di smalto, quante volte hai avuto difficoltà a rimuoverlo soprattutto sé è quello fatto a gel? Talvolta nemmeno il solvente per unghie più potente può aiutarti.

Ecco allora che entra in gioco la carta stagnola. Sì, questo accessorio che usiamo in cucina, è in grado di eliminare lo smalto più ostinato. Non ci credi? Continua a leggere per capire come questo metodo ti aiuterà tantissimo.

Procurati un foglio di alluminio e un solvente a base di acetone. Questi i passaggi da seguire:

Taglia 10 pezzi di carta stagnola

Procurati 10 dischetti struccanti o 10 batuffoli di ovatta

o 10 batuffoli di ovatta Inumidisci i dischetti o l’ovatta con il solvente a base di acetone

o l’ovatta Posiziona il dischetto bagnato con il solvente sulle unghie e ricopri le stesse con un pezzo di carta stagnola assicurandoti che sia a contatto diretto con il prodotto

assicurandoti che sia a contatto diretto con il prodotto Piega il foglio di alluminio sulla punta del dito esercitando una pressione leggera

esercitando una pressione leggera Ripeti gli stessi passaggi per tutte le unghie

Dopo aver fatto tutti questi passaggi, lascia che la carta stagnola resti sulle tue dita per 15 minuti almeno, dopodiché inizia a rimuovere il tutto.

Noterai che lo smalto verrà via in un secondo. Se hai invece quello semipermanente, potrebbe essere necessario utilizzare lo strumento impiegato per le cuticole, per rimuoverlo completamente.

Se noti che lo smalto semipermanente fa fatica a scomparire, ripeti l’operazione di ovatta imbevuta e foglio di alluminio lasciando il tutto in posa per altri 5 minuti. Per avere le unghie perfettamente pulite, dopo questa operazione puoi passare ancora l’ovatta imbevuta sulle dita e utilizzare una lima per rimuovere ulteriori residui.

Come puoi ben vedere, la carta stagnola si presta davvero a tanti utilizzi. Perfetta non solo in cucina ma anche per rimuovere lo smalto più ostinato o per lucidare l’argento, non dovrebbe mai mancare in casa.