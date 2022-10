Benedetta Rossi: ecco che mestiere faceva prima di ottenere successo

Benedetta Rossi è diventata un vero e proprio idolo della cucina italiana, diventando famosa per le sue ricette e la sua genuinità, facendo leccare i baffi a tutti gli italiani. Ma cosa faceva prima della fama?

Benedetta Rossi negli anni è diventata una vera e propria star della cucina: ha iniziato sul web per poi diventare famosa in tv, sui social network e ora ha anche una serie animata dedicata alla sua vita.

La sua gentilezza, genuinità, simpatia e soprattutto bravura in cucina, l’ha resa un personaggio seguitissimo, ma Benedetta non ha sempre fatto questo nella sua vita, ma proprio ben altro. Ecco in cosa si è laureata e come viveva prima della fama.

Benedetta Rossi: la laurea e la sua vita prima della tv

Chi non conosce il format “Fatto in casa con Benedetta”? Una trasmissione di cucina, ma anche un format web, portato avanti da Benedetta Rossi che ha portato migliaia di italiani nella sua cucina.

Insegna ricette semplici, familiari, buonissime e soprattutto facili da replicare, che Benedetta ama realizzare nella sua dimora, nelle Marche, che non ha mai lasciato nonostante sia diventata molto famosa.

Programmi in tv, tantissimi follower sui social e ospitate in tutti i canali importanti, Benedetta Rossi però non voleva fare questo nella sua vita, o meglio non si aspettava che la sua passione potesse diventare un lavoro.

Infatti, Benedetta prima di diventare una cuoca professionista, ha studiato all’università, conseguendo una laurea in biologia. Le competenze acquisite durante il suo percorso di studi, l’hanno molto aiutata per il suo lavoro in cucina, come lei stessa ha ammesso.

Si aspettava una vita totalmente diversa Benedetta, che mentre studiava aiutava come cameriera e aiuto cuoca nell’agriturismo di famiglia, gestito dai suoi genitori.

Forse proprio lì è partita la passione per la cucina, che oggi le ha permesso di diventare la donna che è.

Il progetto con il marito Marco

Benedetta Rossi è sposata con Marco, con il quale si mostra spesso sui social network e che i suoi fan amano alla follia.

Prima di cominciare con i video su Youtube e con il suo blog, Benedetta insieme al marito ha avviato un’attività: i due ristrutturarono un vecchio casale, in cui cominciarono a produrre saponi da vendere su internet.

All’epoca, Benedetta cominciò anche a registrare le sue ricette in video, pubblicandole poi successivamente sul canale Youtube. Con la loro attività, la coppia ha raggiunto degli ottimi risultati, ma poi abbandonata una volta arrivato il successo della cuoca.

Ma negli anni ’90, inoltre, Benedetta e Marco hanno aperto “La Vergara”, il loro agriturismo nelle Marche, aperto solo nei mesi estivi.

Secondo le recensioni che si trovano sul web, l’agriturismo è un posto davvero speciale, proprio come la sua proprietaria, dove si può mangiare cibo delizioso e genuino in un’atmosfera familiare e accogliente.

Il posto si trova sulla valle dell’Aso, un punto davvero particolare che unisce le zone di mare e di montagna delle Marche, quindi perfetto per chi vuole esplorare sia il mare che la terra.

Insomma, Benedetta è davvero una grande imprenditrice e i suoi fan sperano sempre il meglio per lei ogni giorno.