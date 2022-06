Miccoli scarcerato ammette le sue colpe

Mesi di silenzio e dolore quelli trascorsi da Fabrizio Miccoli che torna a parlare sui social dopo i brutti fatti di cronaca che lo scorso anno lo avevano coinvolto costringendolo a passare alcuni mesi in carcere.



Calciatore e storica bandiera del Palermo, Fabrizio Miccoli ha incantato il Renzo Barbera di Palermo con giocate da fuoriclasse assoluto guadagnandosi in carriera anche la maglia della nazionale e quella della Juventus.

Dopo sei mesi di detenzione per estorsione aggravata dal metodo mafioso, l’ex calciatore è di nuovo in libertà e, tramite i social, ha dichiarato le sue colpe chiedendo scusa alla sua gente ed ai suoi vecchi tifosi.

Miccoli dopo la scarcerazione: “Ho commesso errori. Mi sentivo invincibile. Voglio recuperare e far vedere il vero Fabrizio” https://t.co/3565Tr6Zkw — La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) June 7, 2022

Le scuse di Miccoli

Con un lungo post su Instagram Fabrizio Miccoli ha parlato a cuore aperto all’Italia, ammettendo le sue colpe e promettendo di far conoscere il vero Fabrizio da ora in avanti.

Scuse sincere e lettera strappalacrime quella di dello storico numero 10 rosanero che ha avuto sicuramente il merito e il coraggio di prendersi le sue responsabilità ed affrontare le gravi conseguenze degli errori commessi in passato.

Fin da subito l’ex capitano del Palermo rivela di essersi consegnato spontaneamente alla polizia e di aver accettato senza discutere la sentenza emessa.

Tornato in libertà, l’ex calciatore ha potuto riabbracciare i suoi figli e la sua famiglia che in questi mesi gli è stata vicina dimostrandogli l‘affetto necessario a superare il brutto episodio che lo ha coinvolto.

Fabrizio Miccoli breaks the silence after his release and sentencing https://t.co/X3jUgeEZAV — Adel Benhadj (@AdelBenhadj4) June 7, 2022

Nella sua lettera Fabrizio Miccoli ha pubblicamente ringraziato gli avvocati che hanno lavorato per lui in questi mesi e che oggi gli hanno permesso di ritornare in libertà.

Former Palermo captain Fabrizio Miccoli was released from prison today, after spending 6 months there. pic.twitter.com/x9e5uPjGmw — Raffaele (@ItalianoCalcio) May 13, 2022

Una straordinaria carriera per un giocatore che ha deliziato la Serie A con giocate da fenomeno assoluto e che oggi chiede scusa ai suoi ex tifosi che, sicuramente, da oggi saranno pronti a riabbracciarlo nuovamente.