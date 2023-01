“Mi sposo”, l’annuncio fatto a Oggi è un altro giorno: pubblico entusiasta

Serena Bortone, nel corso della sua trasmissione Oggi è un altro giorno, ha spiazzato il pubblico. Vediamo cosa è successo.

Un annuncio di matrimonio è stato dato durante la diretta televisiva di Serena Bortone.

La trasmissione di Serena Bortone

La conduttrice Serena Bortone entra ogni giorno nelle case degli italiani grazie alla sua fortunata trasmissione Oggi è un altro giorno. Nel corso della diretta televisiva, la conduttrice ospita nel suo salotto in Rai diversi personaggi, più o meno noti. Il bello è che tutti si sentono molto a loro agio e si raccontano proprio come se con Serena Bortone fossero amici.

Proprio in quel salotto, gli italiani hanno imparato a conoscere la conduttrice che è diventata molto famosa non solo per la sua bravura a condurre ma anche per la sua preparazione.

Non è raro che gli ospiti, durante le dirette, si siano sentiti talmente a loro agio da rilasciare anche informazioni importanti circa la loro vita privata. In questo modo, la Bortone ha dato vita a veri e propri scoop. Uno degli ultimi è avvenuto qualche giorno fa.

Finalmente si sposa: il lieto evento

Tra gli ultimi ospiti che si sono seduti nel salotto di Serena Bortone hanno brillato i nomi di Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo ha raccontato che, all’inizio della sua carriera, non è stato molto considerato, in particolare, per il suo abbigliamento un po’ sopra le righe.

Infatti, in un’intervista al magazine Oggi, a cuore aperto Malgioglio ha detto che il suo personaggio era considerato addirittura scomodo:

“ero stravagante e anzitempo. Mi temevano me, anche se in cuor mio sapevo che quelle porte si sarebbero spalancate”.

Proprio come oggi, Cristiano indossava camicie dai colori accesi, pantaloni svasati e persino le zeppe ai piedi. Il suo make-up era degno di David Bowie mentre i capelli, erano molto fluenti. Una diversità che gli è costata negli anni tante umiliazioni.

Con il tempo, però, la voce ed il talento di Malgioglio hanno fatto sì che avessero la meglio e così l’uomo ha potuto prendersi una bella rivincita. Nonostante i suoi modi di fare e di presentarsi tutt’altro che sobri, per quel che concerne la sua vita privata il paroliere è stato sempre molto riservato.

Soltanto al GFVip si è aperto un po’ di più e in quella sede emerse che il suo compagno di vita era un uomo turco. I due si conobbero ad Istanbul, in piazza Taxxim mentre lui guardava un tappeto di tulipani.

I loro sguardi si incrociarono e da allora andarono in confusione dando vita alla storia d’amore che fu un colpo di fulmine ma che durerebbe tutt’ora. Il fidanzato turco di Malgioglio avrebbe ben 30 meno di lui, ovvero 38 anni.

Il paroliere ha scelto lo studio di Serena Bortone per stupire tutti ed annunciare in diretta:

“Mi sposo! Lo dico perché c’è Cher che ha un ragazzo giovanissimo e allora, prima che lo faccia lei, voglio farlo io!”

Anche se non si sa se è ancora fidanzato con il giovane turco, le sue parole hanno stupito tutti, anche Iva Zanicchi che, con simpatia, ha detto al collega che per sposarsi avrebbe dovuto scegliere uno tra i 3/4 fidanzati di cui si circonderebbe.