Addio a Ratzinger: 100 mila persone attese per il funerale

Si terranno oggi i funerali di Ratzinger in Piazza San Pietro sono attese 100 mila persone, Città del Vaticano è blindata e in tutti gli edifici ci sono bandiere a mezz’asta.

Le esequie di Papa Benedetto XVI si terranno questa mattina alle ore 09:30 presso la Basilica di San Pietro, a tenere la messa ci sarà Papa Francesco, saranno presenti delegazioni da tutto il mondo.

Oggi i funerali di Joseph Ratzinger

Sono previsti per oggi, 05 gennaio 2023 alle ore 09:30 i funerali di Joseph Ratzinger, Papa Benedetto XVI. Città del Vaticano è completamente blindata e si prepara ad accogliere non solo i migliaia di fedeli che saranno presenti in Piazza San Pietro ma anche i capi di Stato e dei vari governi in arrivo da tutto il mondo.

Si stima che oggi saranno presenti circa 100 mila persone, ieri mercoledì 04 gennaio 2023 si è chiusa la veglia funebre a cui hanno partecipato tutte le persone che volevano dare un ultimo saluto al Papa.

C’è stata un’altissima partecipazione e una grande dimostrazione di affetto, si sono registrate circa 200 mila persone in tre giorni. Oggi in tutta Italia ci sono le bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici per onorare e per rispettare questo importantissimo giorno di lutto mondiale.

La Città del Vaticano è stata blindata così come è stato deciso dal Comitato per l’ordine e per la sicurezza pubblica del Prefetto di Roma con a capo Bruno Frattasi. È prevista un’area di sicurezza ai massimi livelli dove sarà necessario sottoporsi ai controlli e ai metal detector.

È stata inoltre rafforzata l’interdizione dello spazio aereo su tutta la Piazza di San Pietro, sono poi stati disposti elicotteri, reparti speciali, tiratori scelti, interforze tra cui anche quelle dell’antiterrorismo, 118, polizia locale e vigili del fuoco.

Saranno impiegati oltre mille agenti delle forze dell’ordine e sarà vietata la vendita e il trasporto di prodotti e contenitori in vetro fino alle ore 14:00.

La messa per i funerali di Papa Benedetto XVI si terrà alle ore 09:30 presso la Basilica di San Pietro, e sarà tenuta da Papa Francesco. Ci saranno alla celebrazione più di 120 cardinali, oltre 400 vescovi e circa 3700 sacerdoti.

Sono stati accreditati più di mille giornalisti per partecipare all’evento funebre, che provengono da oltre 30 Paesi differenti, tra cui anche l’Africa, l’Asia e il Sud America. La cerimonia sarà inoltre trasmessa in diretta televisiva.

Alla guida della delegazione italiana ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nel frattempo sul sagrato di San Pietro è stata prontamente montata la grande struttura coperta che ospiterà l’altare per la celebrazione eucaristica, mentre sulla facciata della Basilica è stato predisposto un grande arazzo che raffigura Gesù Cristo risorto.

In arrivo delegazioni da tutto il mondo

Tantissime le delegazioni mondiali che prenderanno parte ai funerali di Papa Ratzinger, oltre all’Italia ufficialmente sarà presente anche quella tedesca che sarà rappresentata dal Presidente Federale Frank-Walter Steinmeier.

Dalle informazioni al momento rese pubbliche saranno anche presenti il Re Filippo e la Regina Mathilde dal Belgio, la Regina Sofia dalla Spagna, il presidente della Repubblica Gitanas Nauseda dalla Lituania.

In arrivo dalla Polonia ci sarà il presidente della Repubblica Andrzej Duda. Inoltre sarà presente Marcelo Rebelo de Sousa il Presidente della Repubblica portoghese, i Capitani reggenti Manuel Ciavatta e Maria Luisa Berti da San Marino, Natasa Pirc Musar la presidente della Repubblica della Slovenia, Faure Essozinma Gnassingbe presidente della Repubblica del Togo.

Dall’Ungheria è in arrivo il presidente della Repubblica Katalin Novak, dalla Slovacchia invece il Primo Ministro Eduard Heger, dalla Repubblica Ceca sarà presente il Primo Ministro Petr Fiala e dal Gabon in arrivo il Primo Ministro Rose Christiane Ossouka Raponda.

Per l’ordine di Malta sarà presente Frà John T. Dunlap, da Cipro invece il ministro degli Esteri Ioannis Kasoulides, mentre dalla Colombia il ministro degli Esteri Alvaro Leyva Duran.

Per la Croazia vi sarà il Ministro per gli Affari Europei Gordan Grlic Radman, mentre dalla Francia il Ministro dell’Interno Darmanin Gerald, e infine dalla Gran Bretagna arriverà il Segretario di Stato per l’Educazione Keegan Gillian.