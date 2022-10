La Lazio ospita il Midtjylland, obiettivo vendicare la sconfitta dell’andata

La Lazio ospita il Midtjylland nel match valido per la quinta giornata del gruppo F di Europa League, i biancocelesti vogliono vendicare la pesante sconfitta subita in Danimarca quando i padroni di casa si imposero per 5-1.



L’ottima prestazione di Bergamo fa ben sperare in vista della partita di Europa League per una Lazio che ha assoluto bisogno di vincere per mettere la freccia nel gruppo F.

Al momento nel girone regna l’equilibrio con danesi, capitolini, Feyenoord e Sturm Graz fermi a quota 5 punti.

Tutto è ancora possibile dunque ma la squadra di Maurizio Sarri vuole portarsi in testa alla classifica per andarsi poi a giocare il match decisivo in casa del Feyenoord.

La partita si giocherà alle 18:45 allo stadio Olimpico di Roma e sarà arbitrata dal fischietto polacco Stefanski.



Lazio ancora senza Immobile, Pedro confermato titolare

Nella trasferta di Bergamo i biancocelesti hanno dimostrato di poter essere competitivi anche senza Ciro Immobile che tornerà soltanto a gennaio.

Maurizio Sarri dovrebbe confermare gli stessi undici che sono scesi in campo nella vittoria del Gewiss Stadium con il tridente titolare composto da Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.



Provedel tra i pali, la linea a quattro di difesa sarà composta da Hysaj, Casale, Patric e Marusic.

Cataldi in cabina di regia con Milinkovic-Savic e Vecino come mezze ali, davanti il tridente tutto fantasia con Pedro falso nueve.

Da valutare le condizioni di Luis Alberto, lo spagnolo non è al meglio e dovrebbe iniziare la sfida dalla panchina dopo aver saltato la trasferta contro l‘Atalanta.



4-3-3 per il Midtjylland, Dreyer titolare

Già nella gara di andata i danesi hanno dimostrato di avere buonissime qualità individuali, i biancocelesti dovranno aggredire la partita fin da subito togliendo ritmo agli avversari.

Capellas schiera il suo Midtjylland con il classico 4-3-3 a trazione offensiva con l’obiettivo di sfruttare la velocità dei propri esterni.

Lossl tra i pali, Thychosen, Dalsgaard, Sviatchenko e Paulinho in difesa con Martinez, Olsson, Evander a supporto del tridente formato da Isaksen, Dreyer e Sisto.

Lazio-Midtjylland, statistiche

Questo è soltanto il secondo confronto europeo tra le due squadre, il primo è quello dell’andata con la clamorosa vittoria dei danesi per 5-1.

Per il Midtjylland quella di stasera sarà la terza trasferta in Italia, i danesi hanno perso 5-0 a Napoli pareggiando poi in casa dell’Atalanta per 1-1.

I danesi vengono da 10 risultati utili consecutivi tra campionato e Europa League, in Danimarca però sono soltanto al quinto posto a causa di un avvio di stagione molto negativo.

La Lazio è imbattuta nelle ultime sei gare europee giocate all’Olimpico, 4 pareggi e due vittorie per la squadra di Maurizio Sarri.