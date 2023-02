“Mi mancherai terribilmente”, la perdita commuove: lacrime amare per Kate Middleton

Kate Middleton ha pianto la perdita di un membro della sua famiglia molto caro. Ecco la dedica che ha commosso il web.

In queste settimane non si fa altro che parlare di Kate Middleton per via delle parole che suo cognato Harry ha riservato a lei nella sua biografia Spare, dove non l’ha descritta nei migliori dei modi.

Amata dal popolo inglese e spesso paragonata a sua suocera, Lady Diana, la principessa di Galles, moglie del principe erede al trono William, sembra non essere così perfetta come sembra.

Kate Middleton: l’addio commovente

Nelle pagine della biografia di Harry si può leggere come la donna spesso ha trovato il modo di rivolgersi con toni pochi carini a sua moglie Meghan Markle e di come l’ha umiliata in più occasioni.

Proprio per via della faida tra le due cognate il rapporto tra Harry e William si sarebbe infranto a tal punto che suo fratello sarebbe arrivato a mettergli le mani addosso per difendere la sua sposa.

Questo episodio va ad aggiungersi ai fatti che Harry e Meghan hanno già rivelato in passato in un’intervista ai microfoni di Oprah Winfrey dove accusavano alcuni membri della casa reale di aver detto parole non belle per via del colore della pelle dell’ex attrice e di suo figlio.

Per questo motivo, la coppia si è allontanata da Londra ed è andata a vivere a Montecito e secondo alcune indiscrezioni il loro obiettivo sarebbe proprio quello di smontare l’idea di donna perfetta di Kate Middleton.

Secondo alcuni tabloid, Meghan sarebbe sul punto di scrivere, come Harry la sua biografia e di rivelare i segreti dei problemi alimentari di Kate Middleton al punto da far scoprire a tutti i suoi difetti.

A quanto pare, Kate, è stata ricoverata per un lungo periodo per via di un’eccessiva perdita di peso ma ultimamente si è vista in perfetta forma fisica assieme a suo marito e quindi potrebbe essere una notizia non del tutto vera.

L’ultimo saluto sui social

Però, Kate verso gli ultimi giorni di gennaio ha dovuto dire addio ad una persona molto importante nella sua famiglia e l’annuncio è arrivato direttamente da James Middleton, suo fratello, con un post pubblicato su Instagram.

Dopo 15 anni con la sua famiglia, Ella, la madre del cane Lupo, amico a quattro zampe dei principini George, Charlotte e Louis è venuta a mancare e tutta la famiglia ha voluto celebrare un funerale per omaggiare la loro amatissima amica.

Tutta la famiglia era affezionata ad Ella ed in particolare suo fratello James che ha commosso tutti quanti per le parole che ha pubblicato sul social dopo la morte della tanto amata Ella.

“È con grande tristezza che annuncio che la mia cara Ella è morta.Per 15 anni Ella è stata al mio fianco, dai miei giorni più bui ai miei più felici. Mi mancherà terribilmente”

L’uomo, allevatore di cani e titolare di un’azienda di cibo per animali insieme a sua madre Carole, ha spiegato anche il motivo per cui la cagnolina è venuta a mancare salutandola in un modo strappalacrime.

“Ella ha avuto una brevissima malattia, è scivolata via tra le mie braccia a casa ed è ora sepolta in giardino accanto a Tilly. Ho scattato questa foto poche ore prima che morisse.Sto solo per tenere duro per scrivere questo, e nonostante sapessi che questo giorno sarebbe arrivato, non rende le cose più facili. Buonanotte mia cara Ella, Alizee e i cani avranno cura di me”

Con queste parole, il fratello di Kate ha voluto dare l’ultimo saluto alla loro amica a quattro zampe, Ella, che da tanti anni ha fatto compagnia alla loro famiglia.