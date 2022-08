“Mi ha tradito”, Adriano Celentano distrutto: lui è famosissimo | Lo conosciamo benissimo

Com’è ormai noto da tempo, Adriano Celentano avrebbe tradito con Ornella Muti sua moglie Claudia Mori. Spunta, però, l’ipotesi di un amante anche da parte sua. Scopriamo di più.

Recentemente è stata Naike Rivelli, la figlia della Muti a riportare sotto i riflettori la storia clandestina tra Adriano Celentano e sua mamma.

Adriano Celentano ha tradito

Il celebre cantautore italiano Adriano Celentano è sposato con Claudia Mori da oltre 60 anni. Eppure, le loro nozze non sono state sempre rosa e fiori. Lui, infatti, è stato responsabile di un tradimento.

Sono passati molti anni da allora ma se n’è continuato a parlare, a seguito di una recente ospitata della figlia della donna con cui Celentano ha tradito la moglie. Chi è? Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti. Gli ulteriori dettagli sul tradimento sono stati dati dalla Rivelli nel corso della trasmissione Ogni mattina, in onda su Tv 8.

Il flirt tra i due sarebbe nato sul set del film Il Bisbetico Domato e sarebbe durato pochissimo. All’epoca, fu la Muti ad essere tacciata come poco di buono per aver sedotto un uomo sposato come Adriano Celentano. Un segreto, dunque, che non avrebbe mai dovuto essere rivelato e che, invece, è venuto a galla e sbandierato ai quattro venti.

Claudia Mori e l’amante segreto

Era il 1964 quando Adriano Celentano e Claudia Mori convolarono a nozze. Da allora nonostante un periodo di alti e bassi, i due non si sono mai lasciati. Dalla loro unione sono nati tre figli: la prima Rosita, Giacomo e l’ultima Rosalinda. Tutti e tre hanno deciso di intraprendere professioni legate al mondo dello spettacolo. Per i fan, la coppia, aveva sempre incarnato esempio di amore e fedeltà.

La stessa Mori affermò che il periodo di crisi con il marito fu provocato da lei. La donna, infatti, affermò di aver provocato nel marito uno stress ed una insoddisfazione talmente forti da indurlo a cercare conforto in un’altra donna.

Dunque, sarebbe stata lei per prima a tradire il marito. Un’indiscrezione, questa del tradimento, che emerse soltanto dopo molto tempo dal tradimento di lui. E’ stata la stessa Naike a confermare la cosa durante l’intervista:

“E’ successa questa cosa con mamma perché evidentemente nella famiglia Celentano non erano così felici”.

L’identità dell’amante misterioso, però, la Mori non ha voluto mai dichiararla. Piuttosto, è disposta a portarsi con se il segreto nella tomba. Anche se, serpeggia l’indiscrezione che si tratti di un attore molto famoso, quasi più famoso del marito.