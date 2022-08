“Mi fermo”, l’improvviso annuncio del tenore de Il Volo: tremano milioni di fan | Che colpo al cuore

Il parterre musicale italiano, negli anni, ci ha dato la possibilità di conoscere un’innumerevole quantità di artisti, proprio come i tre giovani tenori de Il Volo. Tra essi, come tutti saprete, vi è anche Gianluca Ginoble il quale, di recente, ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale un meraviglioso scatto tramite il quale ha comunicato una notizia a tutti i suoi fan.

Gianluca è nato l’11 febbraio 1995 in una frazione di Roseto degli Abruzzi. La sua passione per la musica è emersa fin dalla tenera età, motivo per il quale Ginoble ha iniziato a cantare molto presto. La svolta, tuttavia, è arrivata nel 2009, anno in cui il giovane artista ha partecipato al talent show condotto da Antonella Clerici Ti lascio una canzone.

Da allora, insieme ai colleghi Ignazio Boschetto e Piero Barone, Gianluca Ginoble ha collezionato un successo dietro l’altro, oltre all’affetto e alla stima di milioni di fan di tutto il mondo.

Il cantante è anche molto attivo sui propri canali social, su cui è solito interagire, tramite foto, storie e video, con i suoi innumerevoli follower. Ecco, a tal proposito, uno degli ultimi post pubblicati dall’artista, e il messaggio che con esso ha volto comunicare.

Gianluca Ginoble e il post su Instagram

Da quando, grazie al suo talento, è riuscito ad affermarsi nel mondo della musica, Gianluca Ginoble non ha mai smesso di regalare emozioni a tutti i suoi fan. Ciò è stato reso possibile non solo dalla sua voce straordinaria, ma anche dalla sintonia e dalla complicità creatasi con Ignazio e Piero, con i quali Gianluca ha girato il mondo per diffondere la loro musica.

Ferragosto, però, arriva per tutti, e anche il giovane baritono ha deciso di prendersi un periodo di pausa dal lavoro e ricaricare le pile.

“Days off”, recita la didascalia che Gianluca Ginoble ha aggiunto al post da lui pubblicato sul suo account Instagram. Commenti e “like” da parte dei suoi fan, ovviamente, non sono tardati ad arrivare: “Con gli impegni che avete, un po’ di riposo ci vuole. Buon Ferragosto!”, ha scritto un utente. E ancora: “Riposo meritato, goditelo!”, ha commentato una fan in lingua spagnola.

Il grande successo de Il Volo

Quando, nel 2009, decisero di partecipare al programma Ti lascio una canzone, Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone avevano rispettivamente 14;15 e 16 anni. Allora non si conoscevano, non si erano mai visti prima, ma da quando Roberto Cenci, regista del talent, li ha fatti esibire insieme, l’amicizia e il rapporto professionale tra i tre ragazzi non è mai venuta meno.

Insieme, Gianluca, Piero e Ignazio hanno calcato i palchi più importanti del mondo e, nel 2015, hanno anche trionfato al sessantacinquesimo Festival di Sanremo con un dei brani più amati del loro repertorio: Grande amore.