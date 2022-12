“Mi dimetto”, caos a corte: se ci fosse stata la Regina non sarebbe mai capitato

A Buckingham Palace, una persona vicina alla famiglia reale si è dimessa per via di un increscioso incidente che la Regina non avrebbe mai consensito. Ecco cosa è accaduto.

La famiglia reale inglese, dopo la morte della Regina Elisabetta II avvenuta lo scorso 8 dicembre sta vivendo delle forte pressioni da parte dei media ed ogni gesto di ogni suo membro viene notato con la lanternina.

Per questo motivo, l’attuale Sovrano, Re Carlo III e sua moglie la Regina consorte Camilla, stanno cercando di limitare alcune azioni di alcuni membri della famiglia reale al fine di avere consensi positivi da parte del popolo.

Inoltre, sembra che abbiano chiesto l’aiuto dei principi di Galles, William e Kate, per poter rendere il regno di Carlo più vicino ai giovani e gestire così tutte le comunicazioni con i media e i nuovi strumenti dovuti dai social e da altre realtà del terzo millennio.

A far preoccupare la famiglia Reale è il principe Harry, che da qualche tempo vive in America con sua moglie Meghan e presto pubblicherà un libro autobiografico chiamato Spare.

Già il titolo ha destato preoccupazioni, in quanto, in Inglese, il termine vuol dire “ruota di scorta” e Re Carlo sarebbe preoccupato del fatto che al suo interno possano esserci, in oltre 500 pagine, dei segreti della Corona.

Inoltre, sembra che l’uomo non sia pronto a perdonare suo figlio qualora abbia scritto cose non del tutto carino nei confronti di sua moglie Camilla arrivando anche a pensare di bandirlo qualora ci fossero parole contro di lei.

Ma stando ad alcune ultime indiscrezioni, pare che Harry stia avendo problemi coniugali con Meghan Markle e che i due sarebbero ad un passo dall’annunciare il divorzio che dovrebbe essere comunicato agli inizi del 2023.

Per ora queste sono solo delle voci di corridoio ma quello che è certo e che ha fatto tremare Buckingham Palace è stata la decisione di una dama di compagnia della Regina Elisabetta II, dopo un episodio in cui è coinvolta.

La donna, Lady Susan Hussey, di 83 anni e madrina di battessimo del principe William, durante un evento organizzato dalla Regina consorte Camilla, lo scorso 29 novembre per la lotta contro la violenza sulle donne, avrebbe avuto una conversazione particolare con una donna di colore.

Come riporta l’account Twitter, Sistah Space, organizzazione di cui l’interlocutrice di Lady Hussey, Ngozi Fulani ne è fondatrice, la dama, le avrebbe chiesto ripetutamente da dove provenisse.

La Fulani, ha risposto di essere britannica ma la donna, insisteva chiedendole di dove fosse originaria, quasi non volendo ammettere che una donna di colore potesse essere nata nel Paese dove si trovava.

Mixed feelings about yesterday’s visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @MANDUREID & @SUZANNEEJACOB for support🙏🏾 PIC.TWITTER.COM/OUBQKLABYQ

— Sistah Space (@Sistah_Space) NOVEMBER 30, 2022