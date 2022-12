Bonus famiglia 600 euro, il regalo riservato solo a questi cittadini: ecco quali

By

Ecco cos’è il Bonus famiglia 600 euro e soprattutto quali sono i cittadini italiani che potranno beneficiarne molto presto.

Continuate a leggere il nostro articolo per scoprire tutto sul bonus famiglia 600 euro. Si tratta di un’agevolazione che sta facendo gola a molti cittadini italiani.

Un nuovo bonus famiglia da 600 euro

La crisi che stiamo vivendo sta mettendo in ginocchio le famiglie italiane. L’inflazione è alle stelle e ha portato i prezzi dei beni di prima necessità a salire in maniera del tutto esponenziale.

Arrivare alla fine del mese, per molti italiani, è ormai impossibile. Ed è per questo che i cittadini del nostro Paese hanno bisogno di sostegni concreti da parte dello Stato.

Il nuovo Governo di Giorgia Meloni sta pensando a nuove misure che possano in qualche modo aiutare i cittadini. Alcuni di questi sono delle agevolazioni che servono come incentivo alla natalità.

Il nostro Paese, infatti, si sta spopolando e il tasso di natalità sta diminuendo sempre più. Ed è su questi ultimi punti che si incentrano le nuove riforme, che vogliono spingere le famiglie italiane a rimanere e a mettere al mondo dei figli.

Per farlo, però, i giovani hanno bisogno di sostegni concreti. Ed è in questo contesto che arriva il nuovo bonus famiglia da 600 euro. Si tratta di 600 che verranno erogati ad alcune famiglie italiane ogni mese, per ciascun figlio.

La notizia è incredibile e sta spingendo molti giovani a rivalutare i propri piani. Rimanere in Italia? Mettere su famiglia? Spesso il problema è solo economico e vince contro la volontà di allargare la propria famiglia.

Se siete curiosi di scoprire, quindi, come fare a beneficiare di questo nuovissimo bonus pensato per le famiglie italiane, non vi resta che proseguire con la lettura del nostro articolo. Bisogna possedere dei requisiti specifici che non tutti hanno.

Ecco quali sono i cittadini beneficiari

Il bonus da 600 euro è desideratissimo da tutti gli italiani, anche perché non si tratta di un’agevolazione una tantum, bensì di un fisso mensile.

Purtroppo, però, non tutti gli italiani potranno beneficiarne. Per ottenerlo bisogna possedere alcuni requisiti specifici e davvero stringenti.

Innanzitutto bisogna essere residenti o spostare la propria residenza in un Comune italiano in particolare: si tratta di un piccolo borgo nel cuore della regione della Sardegna, conosciuto con il nome di Burcei.

Conta soltanto 3000 abitanti e non fa altro che spopolarsi. Proprio per questo, per il sindaco è fondamentale adottare delle misure che vadano a contrastare questo trend. Una di queste sarebbe proprio il bonus famiglia da 600 euro.

Ma quello di risiedere a Burcei non è l’unico requisito richiesto! E’ fondamentale che la famiglia richiedente abbia almeno un figlio, all’interno del proprio nucleo familiare, nato dopo il gennaio del 2022.

Le famiglie beneficiarie potranno ottenere questi 600 euro al mese, per ciascun figlio, per i prossimi 5 anni. Si tratta di una notizia incredibile, che sta spingendo numerosi cittadini a trasferirsi all’interno del Comune sardo.

Non si sa ancora come e quando questi 600 euro verranno erogati, quindi continuate a seguirci per rimanere aggiornati.