Christmas World, è a Roma il villaggio di Natale più grande d’Europa

L’anno scorso si trovava all’Auditorium Parco della Musica e era molto più piccolo. A Roma e nel Lazio sono molti i villaggi a tema natalizio. Ecco quali, alcuni gratuiti.

Attrazioni per grandi e piccoli, c’è solo l’imbarazzo della scelta tra mercatini, installazioni luminose e giochi.

A Villa Borghese il Natale nel Mondo

Dicembre è per molti il mese delle festività natalizie, delle riunioni di famiglia, dello scambio dei regali ma anche del periodo dell’anno in cui arrivano le tredicesime. Forse anche per questo motivo c’è una tendenza al consumo maggiore. Se poi il momento storico poteva indurre a risparmiare, data l’alta inflazione e il caro bollette, non sarebbe stato strano vedere balconi privati e strade delle città meno illuminate degli anni scorsi. Eppure le attrazioni che fanno affari con le luminarie non sembrano aver risentito della crisi e anzi, dopo i Natali contraddistinti dalla pandemia, sono ripartite più spedite che mai.

A Roma aprirà da domani il villaggio di Natale più grande d’Europa. Si chiama Christmas World (Natale nel Mondo) e si trova a Villa Borghese nel cuore della città, tra Via Veneto e i Parioli. Si potrebbe definire la versione italiana del londinese Winter Wonderland installato a Hyde Park, solo che più grande. Si estende per oltre 30mila metri quadri – la scorsa edizione era circa la metà rispetto a oggi e si trovava all’Auditorium Parco della Musica – e accoglierà i visitatori e i turisti tra il tre dicembre e l’otto gennaio.

Dentro il villaggio sarà possibile vedere le installazioni scenografiche e i giochi, fare acquisti agli stand, assistere agli spettacoli e scattare foto in scenari ambientati in diversi Paesi del mondo. La novità di quest’anno è l’aggiunta dell’ambientazione di Tokyo. Oltre 700 artisti si alterneranno poi con esibizioni su un palco di 1.500 metri quadri.

Poi ci sarà la Holiday Street, la via delle vacanze, dove si trovano box animate e scenografate, con ambientazioni Pop a tema natalizio, in cui potersi ritrarre con uno scatto social. Il villaggio è anche molto adatto alle famiglie con bambini. C’è un’area Safari con animali realizzanti con le lanterne di Zigong, si tratta di uno zoo luminoso in cui i più piccoli potranno immergersi all’avventura con costumi e oggetti di scena.

Il villaggio offre un viaggio nel mondo tra la romantica Parigi, la porta di Brandeburgo di Berlino, maghi e ballerini a Londra, New York con la pista di pattinaggio, la Piazza Navona di Roma fino alla casa di Babbo Natale, il Polo Nord. Il tutto patrocinato dall’Assessorato ai grandi eventi di Roma Capitale.

Gli altri villaggi a Roma

A Roma e nel Lazio l’atmosfera del Natale potrà essere respirata e vissuta anche in molti altri villaggi. A Casal Palocco a Roma Sud ci sono luci, decori, alberi e presepi al Solara Garden. All’Orto botanico della Capitale ha aperto a fine novembre l’installazione “Incanto di Luci“, una mostra d’arte sensoriale. Al parco divertimenti di Cinecittà World ci sono attrazioni a tema natalizio, un musical dedicato e i mercatini.

Al Foro Italico tra lo Stadio e Ponte Milvio, nel cuore di Roma nord c’è Ice Christmas. Un villaggio ispirato al Natale dell’Europa del nord. Presenti tanti stand per acquisti e degustazioni. Nel quartiere San Paolo invece c’è il Santa Claus District, la fiera natalizia più grande della città, aperta da domani nell’ex deposito degli autobus dell’Atac.

Nel Lazio

Nel Lazio da sei anni Ariccia ospita il Parco delle Favole Incantate con ogni anno luminarie e soggetti diversi. Si trova a Parco Chigi e i più piccoli potranno incontrarvi Aladdin, Capitan Uncino, Cappuccetto Rosso, Masha e Orso e tanti altri personaggi Disney in una suggestiva cornice natalizia. Al Castello di Lunghezza torna il Fantastico Mondo del Natale dove i bambini potranno incontrare Babbo Natale e e i suoi aiutanti.

Sul litorale il Castello di Santa Severa offre gratuitamente l’ingresso a spettacoli, installazioni luminose, giochi e laboratori artistici. A Vetralla (Viterbo), tutti i giorni è aperto il Regno di Babbo Natale. Ogni anno oltre 600mila persone da tutta Europa vi si recano per l’esposizione di decorazioni natalizie. Infine a Cassino, alle Terme Varroniane, c’è il Magico Bosco Del Natale. Un’avventura attraverso la foresta incantata e per i più grandi un’esposizione con i prodotti e le eccellenze artigianali e gastronomiche del territorio.