Mettine un po’ nel ferro da stiro, ci impieghi 10 minuti per stirare tutto il bucato

Senza dubbio stirare il bucato è una delle faccende domestiche più fastidiose e stancanti. Proprio per questo, è necessario utilizzare dei piccoli accorgimenti per impiegarci poco tempo e avere dei panni stirati in modo impeccabile. In questo articolo, vi sveleremo un trucchetto che vi aiuterà ad avere un bucato perfetto: scopriamo di più.

La maggior parte delle volte utilizziamo dei prodotti chimici per risolvere delle le diverse incombenze domestiche. Ma in realtà basta utilizzare dei semplici ingredienti naturali e super efficaci che vi faranno raggiungere un risultato impeccabile senza troppi sforzi. Ad esempio, sapete che dovrete utilizzare un semplice elemento per una stiratura perfetta? Scopriamo quale, rimarrete a bocca aperta.

Metti questo ingrediente nel ferro da stiro: il risultato incredibile

Non ci crederete mai, ma per stirare perfettamente il vostro bucato, vi servirà una piccola quantità di amido di mais. Un ingrediente che è utile non solo per preparare i dolci, ma anche nelle faccende domestiche. Ha delle proprietà assorbenti, smacchianti e anti-odore. Inoltre, potrete creare una miscela antipiega che trasformerà letteralmente i vostri vestiti stropicciati. L’unica cosa che dovrete fare è sciogliere 3 cucchiaini di amido di mais in 500 ml di acqua. Questo fantastico mix potreste metterlo all’interno del ferro da stiro, oppure versare la miscela in un flacone spray. Spruzzate il liquido sul tessuto che volete stirare, ad almeno 10 cm di distanza e poi passare il ferro da stiro. Le grinze andranno subito via, senza troppi sforzi. Un trucchetto semplice ed efficace che vi renderà la vita più semplice. Ma l’amido di mais può essere utilizzato anche per altri tipi di faccende: scopriamo di più. Amido di mais: i suoi mille usi in casa

L’amido di mais è utile anche per rimuovere le macchie, soprattutto quelle oleose. In questo caso, dovrete coprire la macchia con amido di mais, lasciare agire per circa 10 minuti e procedere con il lavaggio normale.

Questo fantastico ingrediente vi può aiutare a togliere la puzza e le macchie di sudore nella zona sub-ascellare delle vostre camice o magliette. Vi consigliamo di creare una miscela che serve a neutralizzare i cattivi odori. Il procedimento è molto semplice, dovrete far bollire in un pentolino circa 1 litro di acqua e 100 ml di aceto bianco. Dopo pochi minuti aggiungete anche 100 gr di amido di mais e fatelo sciogliere.

Non vi resta che immergere il tessuto della vostra maglietta o camicia in questo fantastico composto, lasciatela in ammollo per circa 30 minuti e infine lavatela come fate sempre. Non solo la puzza di sudore andrà via in un attimo, ma aiuterà a riaccendere il bianco degli indumenti.

Per un passaggio più veloce, mettete la polvere di amido di mais sulla macchia di sudore e il risultato vi sorprenderà comunque. Ovviamente, vi consigliamo di provare questo ingrediente sempre in una piccola area nascosta del tessuto per assicurarvi di non rovinarlo. Siamo sicuri che rimarrete sbalorditi da questo fantastico elemento che vi aiuterà a risolvere questi comuni problemi domestici.