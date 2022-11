Chanel Totti ha perso la testa per lui. La figlia del Pupone cotta di un giovane: ecco di chi si tratta, lui è famosissimo.

Il cuore della secondogenita di Ilary Blasi e di Francesco Totti batte per lui, un giovane famosissimo e conosciuto in tutta Italia. Chi è che ha fatto perdere la testa alla famosa figlia d’arte? Scopriamolo.

Chanel Totti fa una confessione inaspettata

Secondogenita di Ilary Blasi e di Francesco Totti, Chanel sta facendo parlare di sé da ormai mesi. Da quando a luglio 2022 i suoi genitori hanno annunciato la loro separazione, lei suo malgrado, insieme anche ai fratelli, si è ritrovata ad essere protagonista del gossip.

Se fino ad ora era rimasta nell’ombra dei famosi genitori che tanto hanno cercato di tutelare la sua persona e la sua privacy, ora è lei che vuole esporsi e farsi conoscere. Che fosse famosa per via indiretta era già cosa nota.

La popolarità di mamma Ilary e di papà Francesco ha coinvolto indirettamente anche lei che è conosciuta dai tabloid italiani fin da piccolina. Oggi però ha scelto di sua sponte, di diventare una regina del mondo virtuale.

Proprio sui social ha dato a parlare di sé. Avete visto la confessione inaspettata che è arrivata come un fulmine a ciel sereno? Lei ha perso la testa per lui. Ecco chi ha conquistato il cuore della figlia del Pupone.

La figlia del Pupone pazza di lui

Chanel Totti non ha segreti, tutto ciò che vuole lo condivide con i suoi tantissimi seguitori, su Instagram o su Tik Tok. In particolare, quest’ultima piattaforma social è quella da lei preferita, quella che predilige per fare dirette, per pubblicare video e per mostrarsi in compagnia degli amici o da sola durante le sue lunghe giornate da adolescente.

Chanel ha 15 anni, è la seconda figlia di Ilary e Francesco, la sorella di mezzo: prima di lei Cristian che ha compiuto solo qualche giorno fa 17 anni e dopo di lei Isabel, la piccola di casa, che invece ha solo 6 anni.

La bella biondina non è più la ragazzina riservata di un tempo ma è una adolescente vivace e ribelle che tanto fa parlare di sé. Avete visto la sua ultima confessione? Arriva proprio sui social e lascia tutti a bocca aperta.

Che cosa ha confessato la famosa figlia d’arte? Chanel ha parlato di alcuni ragazzi dichiarando di considerare “bello”, in particolare, uno di loro. Tutto è iniziato quando la figlia di Ilary Blasi ha preso parte ad una challenge su Tik Tok: doveva giudicare o valutare, che dir si voglia, la bellezza di alcuni Tik Toker o cantanti attualmente in voga sui social.

Dopo aver “bypassato” Blanco, Biondo, Valerio Mazzei e Bianchino, ecco che arriva il commento che lascia di sasso: la figlia di Francesco pare avere un debole per Shiva che ha definito un bellissimo ragazzo.

Che cosa sappiamo di questo giovane? Classe 1999, è un rapper italiano che da poco sta emergendo nel mondo musicale. Sebbene sia giovanissimo, in realtà bazzica nelle case di registrazione da quando aveva 15 anni.

Star dei social, è proprio lui ad avere attirato l’attenzione di Chanel Totti. Non sappiamo se i due si siano mai incrociati, se si siano mai conosciuti, ma la figlia di Francesco sembra non avere dubbi: il fascino mediterraneo ma anche lo sguardo dolce e tenero del rapper ha attirato sicuramente la sua attenzione.

Che cosa ne penserà papà Francesco? In effetti Chanel ha soli 15 anni, è la sua prima figlia femmina ed anche quella più coccolata dal Pupone. Ma Francesco dovrà farci l’abitudine, Chanel ormai sta crescendo e prima o poi anche lei porterà a casa, come ha fatto Cristian con Melissa, un fidanzato da far conoscere alla famiglia.

Chanel e Francesco hanno sempre avuto un rapporto meraviglioso e anche adesso che la loro situazione familiare non è delle migliori, i due continuano ad amarsi alla follia.