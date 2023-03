Fedez ritorna su Instagram: “Sparito per problemi con gli psicofarmaci”

Fedez ha rivelato, in una sua recente apparizione social, di essere sparito da Instagram a causa di problemi legati a “un forte antidepressivo”.

Era recentemente sparito dai social, facendo insospettire milioni di fan e seguaci. Nella giornata di oggi, tramite i suoi profili, Fedez è intervenuto per fare chiarezza sull’assenza dai social delle ultime settimane, affermando di avere avuto dei problemi con degli psicofarmaci per la depressione, che avrebbero influito molto a causa della sospensione improvvisa del farmaco: “Non auguro a nessuno l’effetto reboud“.

La lunga assenza dai social di Fedez

Un silenzio che ha fatto rumore, vista la consueta presenza suoi social, quello di Fedez. Una mancanza da Instagram che aveva alimentato anche teorie di crisi matrimoniali – complici sicuramente gli attriti post Festival tra Chiara Ferragni e il rapper che, nella serata finale, aveva deciso di rubarle la scena con le sue performance. La stessa teoria di crisi matrimoniale, come causa dell’assenza dal web dell’influencer però, è stata smentita per ben due volte nella giornata di oggi.

Ci ha pensato prima Chiara Ferragni con un post in cui ha mostrato una splendida e perfetta gita fuori porta di tutta la famiglia, tra scatti in compagnia di cavalli e pony in agriturismo, bambini compresi – mancherebbe altro. Dunque, affiatatissimi come si è scritto nella mattinata di oggi in lungo e in largo, la coppia non sembra (più) traballare. Dopo Chiara però, è stato lo stesso Fedez che ha iniziato il suo post proprio parlando della rete di “false notizie” che hanno riguardato la sua famiglia.

Inoltre pochi minuti fa sul profilo Instagram del rapper è comparsa una foto di un primo piano delle mani giunte di Fedez e della Ferragni, con dedica alla moglie in didascalia: “Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita (come una grave malattia o un grande lutto) abbiate cura della vostra salute mentale ed emotiva e non trascurate le vostre emozioni ne quelle delle persone che vi stanno accanto“.

La smentita di Fedez: “Un antidepressivo molto forte mi ha cambiato”

Dunque nella serata di oggi, con il classico format con il quale Fedez è solito rivolgersi ai suoi fan, lo showman si è lasciato andare a una lunga confessione. Una serie di video tramite le storie Instagram, in cui in primi piano Fedez ha spiegato i motivi delle sue recenti e insolite assenze dai social.

“Ho cambiato diversi psicofarmaci nel corso dei mesi, ne ho trovato uno non adatto a me” ha spiegato il rapper. Il chiarimento arriva soprattutto per smentire, inoltre, le voci riguardanti eventuali crisi o problematiche familiari: “Escono quotidianamente notizie che riguardano me e la mia famiglia che non corrispondono al vero“.

Il racconto parte dalla diagnosi del tumore al pancreas: “Non mi sono preso cura della mia salute mentale – ammette Fedez – mi è stato prescritto un forte antidepressivo che mi ha fatto cambiare molto, mi agito, mi da effetti collaterali anche fisici, e forti, mi provoca tic e mi impedisce di parlare liberamente”. L’effetto rebound, spiega l’influencer: “Che non auguro a nessuno” dopo aver improvvisamente sospeso il farmaco – a causa di gravi effetti collaterali.