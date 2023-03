Come sono andate le partite della 25esima giornata di Serie A

Con la sfida tra il Bologna e Torino, valida soprattutto per l’ultimo posto in Europa, in Conference League, per la precisazione, si è conclusa anche la 25esima giornata di Serie A, che si è aperta con la prima sconfitta (la seconda in campionato, e la terza in generale) al Diego Armando Maradona del Napoli capolista contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Ecco, la vittoria dei biancocelesti ha incendiato ancora di più la corsa alla Champions League, in cui hanno vinto sia l’Inter (contro il Lecce), sia la Roma contro la Juventus, ma ha perso il Milan campione d’Italia. Si è allontanata, invece, ancora di più l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che ha contribuito, assieme all’Udinese, a un turno davvero povero di gol.

Per quanto riguarda, poi, la zona retrocessione, prima Spezia e Verona, poi Sampdoria e Salernitana si annullano a vicenda, non andando oltre un pari a reti bianche, perde, invece, la Cremonese contro il Sassuolo che dopo aver subito la rimonta firmata da Cyriel Dessers nel secondo tempo, all’ultimo riesce a vincere grazie a Nedim Bajrami, ma soprattutto ad Armand Lauriente, il vero uomo partito per Alessio Dionisi. Tornando in cima, i partenopei di Luciano Spalletti, nonostante la sconfitta, rimangono saldamente in testa alla classifica, ora solo (si fa per dire) con 15 punti di distanza dai nerazzurri di Milano.

La 25esima giornata di Serie A si apre con il colpo grosso della Lazio a Napoli, bene anche la Roma e l’Inter che tengono il passo

Anche la 25esima giornata di Serie A è stata spezzettata a più non posso, e per i diritti televisivi. Ecco, peccato che di spettacolo, almeno in termini di gol, se ne sia visto poco in questo turno: in dieci partite giocate, infatti, sono state messe a segno solamente 15 reti, poco più di una per squadra, e sì, forse è un problema. Specialmente per chi è dentro fino al collo nel pantano delle retrocessione. Nelle due sfide salvezza, infatti, non vince nessuno e nessuno riesce neanche a bucare la porta, lasciando gli equilibri intatti.

Diversa è la situazione nelle zone alte della classifica, in cui Maurizio Sarri ha portato il primo grande dispiacere ai suoi ex tifosi del Napoli, nel loro stadio, e con la sua Lazio, e anche se è stato segnato solo un gol. Uno ne è bastato anche alla Roma del non più squalificato José Mourinho, che ha steso la Juventus all’Olimpico nel posticipo di ieri. L’Inter, invece, si è impegnata di più contro il Lecce, ed è riuscita a tenere il passo delle due squadre capitoline a differenza del Milan che, nella serata di Davide Astori, ha perso contro la Fiorentina. Ma vediamole insieme tutte, queste dieci partite.

NAPOLI-LAZIO 0-1 – La partita più attesa della giornata ha visto fronteggiarsi due diverse filosofie di gioco, due amici, due delle migliori squadre del campionato. Napoli contro Lazio vuol dire anche Luciano Spalletti contro Sarri, la capolista in un test essenziale per continuare a sognare, ma anche il modo per testare la reale forza dei biancocelesti, in prima linea per la corsa alla prossima Champions League.

La partita inizia con un copione ben chiaro con gli azzurri che comandano il gioco, fanno girare abbastanza lentamente il pallone e fanno fatica a trovare dei varchi nella retroguardia degli ospiti. Il rientro di Alessio Romagnoli è una benedizione per il club capitolino che ritrova uno dei suoi nuovi simboli e il comandante della difesa, proprio nell’occasione in cui bisogna arginare un Victor Osimhen straripante e capocannoniere del campionato.

Anche Khvicha Kvaratskhelia è ben contenuto dalla catena di destra della Lazio, in cui Adam Marusic sforna un’ottima prestazione difensiva. Il georgiano non è letale come al solito nell’uno contro uno e a risentirne è il ritmo offensivo della capolista, in difficoltà nelle linee serrate degli avversari. Il primo tempo si spegne così, con uno 0-0 incerto e in cui entrambe pensano di poterla spuntare o di dividersi la posta in palio. Un esito che in pochi si aspettavano, visto che i partenopei erano dati di certo come grandi favoriti prima del fischio d’inizio.

Il secondo tempo parte e non cambia la musica. Al 67esimo arriva anche il marchio decisivo sulla partita e lo imprime uno dei calciatori, secondo Sarri, più in forma della Lazio e cioè Matias Vecino. L’ex Inter scarica un bolide su cui Alex Meret non può nulla: un fulmine che sblocca la partita e permette a sorpresa ai biancocelesti di mettere il muso avanti. Il Napoli si sbilancia, Spalletti tenta anche la carta Giovanni Simeone, ma non è proprio la giornata ideale per gli azzurri che colpiscono anche un legno nei minuti finali. La partita si chiude con l’esultanza incontenibile della Lazio che sale provvisoriamente al secondo posto in classifica e si rilancia nella corsa alla Champions League: bisognerà lottare fino alla fine, ma questa vittoria potrebbe dare impulso e motivazioni per far capire che stavolta un fallimento non sarà accettato.

MONZA-EMPOLI 2-1 – Il sabato inizia con una partita aperta, divertente e in cui si sfidano due squadre ben messe in campo e con una filosofia ben precisa, che poco c’entra con il difensivismo e le barricate serrate. Per questo, prima del match, in molti credevano che tra Monza ed Empoli avrebbe vinto sicuramente il divertimento e possiamo dire con una certa sicurezza che gli spettatori non possano essere delusi.

Il brianzoli mostrano subito i pezzi forti del repertorio che si basano sullo stile di gioco impresso da Raffaele Palladino fin da quando è subentrato sulla panchina dei lombardi. La spinta di Carlos Augusto sulla fascia mancina è preziosa per allargare le maglie dell’Empoli, lì nel punto in cui soffre di più. Già al 19esimo il frutto del lavoro dei padroni di casa porta i suoi frutti con Patrick Ciurria che sfrutta un’azione corale del suo attacco e segna un gran gol dopo alcune partite non proprio eccellenti.

È ancora troppo presto, però, per sentirsi soddisfatti e la reazione dell’Empoli, infatti, non si fa attendere. A inizio secondo tempo, infatti, un Martin Satriano in netta crescita ritrova il gol dopo sei mesi e firma il pareggio con un ottimo colpo di testa, degno del talento in cui crede l’Inter. Palladino reagisce con una serie di sostituzione e di certo non si arrende, fino a che non arriva il 2-1 decisivo, quello di Armando Izzo che su assist di Gianluca Caprari firma il gol partita.

L’Empoli, infatti, tenta un’altra reazione, ma stavolta a prevalere è la difesa dei lombardi: si tratta di una vittoria importante per il Monza che vola sempre di più in classifica e ora può davvero sognare il decimo posto in classifica, l’obiettivo in grande di Adriano Galliani a inizio stagione.

ATALANTA-UDINESE 0-0 – La sfida dello Gewiss Stadium è estremamente interessante, anche per capire il momento dell’Atalanta, decisamente meno capace del solito di trovare la via della continuità quest’anno. Contro l’Udinese si cerca anche l’intesa tra Rasmus Hojlund e Ademola Lookman, i due titolarissimi di Gian Piero Gasperini quest’anno, ma che nelle ultime uscite non hanno mostrato esattamente il loro migliore volto, soprattutto dal punto di vista realizzativo.

Di contro, l’Udinese ha necessità di ritrovare la sua verve offensiva che si è un po’ persa rispetto a inizio anno e soprattutto dall’infortunio di Gerard Deulofeu in poi, anche perché lo spagnolo era la luce offensiva della squadra di Andrea Sottil. L’Atalanta comunque la sua partita la fa, anche con qualche grossa occasione per trovare la via del gol. La gara, però, non si sblocca e alla fine l’Udinese riesce a mantenere uno 0-0 prezioso in trasferta che frena, allo stesso tempo, le ambizioni di Champions League dei bergamaschi. Forse definitivamente.

FIORENTINA-MILAN 2-1 – Il Milan è atteso alla prova della continuità dopo un gennaio terribile e un febbraio in cui sono tornato a brillare delle nuove certezza al retrogusto di rinascita. Di contro, però, c’è una Fiorentina che sa il fatto suo, soprattutto sembra nel periodo di forma migliore della stagione.

La Viola vuole regalare un risultato prestigioso al suo pubblico in una stagione che pare maledetta, soprattutto in Serie A, visto che in Coppa Italia e in Conference League le cose stanno andando decisamente meglio. I toscani partono meglio, con maggiore aggressività e imponendo il loro gioco con grande personalità, anche contro un avversario temibile. Il primo tempo si chiude sullo 0-0, in una partita agonistica, ma non cattiva e in cui manca solo il gol a completare uno spettacolo comunque importante.

Nel secondo tempo arrivano anche quelli, perché Fikayo Tomori stende un avversario nei primi minuti della ripresa e la Fiorentina ottiene il calcio di rigore. Si presenta dal dischetto un freddissimo Nico Gonzalez che batte Mike Maignan per l’1-0. Il Milan tenta di reagire, rivoluziona anche il suo attacco con gli ingressi di Zlatan Ibrahimovic e Divock Origi, ma a fruttare di più è la sostituzione di Vincenzo Italiano. Luka Jovic stavolta entra molto bene in partita e sigla il 2-0. Nel finale c’è spazio anche per la rete di Theo Hernandez che accorcia le distanze, ma non basta. Il Milan torna sulla terra e dovrà reagire subito, anche perché alle porte c’è un match da dentro o fuori contro il Tottenham.

SPEZIA-VERONA 0-0 – La domenica si apre con un match ad alta tensione e che mira direttamente alla corsa per la salvezza. Spezia e Verona si sfidano per sopravvivere, soprattutto per dimostrare di meritarsi la massima categoria. Ne esce una partita in cui a dominare è la paura, soprattutto la necessità di crollare del tutto e di restare aggrappati alle speranze della seconda parte di campionato.

Eppure, tra un rientro e l’altro, le occasioni ci sono pure e per entrambi. In particolare, per il Verona è Kallon ad avere tra i piedi due grosse opportunità per andare in gol, ma spreca senza riuscire a incidere sul match. Lo Spezia, invece, la sua grande occasione ce l’ha con il solito Mbala N’Zola, ma il suo magnifico colpo di testa finisce sul palo. Si chiude con il risultato di 0-0 e senza troppe certezze su chi delle due si salverà, ma anche con Sampdoria e Cremonese che vogliono ancora crederci e non hanno alcuna intenzione di alzare bandiera bianca.

SAMPDORIA-SALERNITANA 0-0 – Così arriviamo direttamente in Liguria, dove i blucerchiati sono con l’acqua alla gola e in piena apnea per trovare punti fondamentali per sopravvivere. I problemi, però, di certo non mancano, soprattutto in attacco dove Dejan Stankovic non ha mai trovato realmente la quadra per risultare pericoloso. I blucerchiati, infatti, sono il peggior attacco del campionato con solo undici reti segnate. Pochissime, mentre impazzano anche le proteste dei tifosi contro Massimo Ferrero.

Di contro, c’è una Salernitana che con Paulo Sousa sembra aver ritrovato certezze importanti e una struttura di gioco più quadrata e offensiva che potrebbe essere un viatico eccezionale per il presente e per il futuro. La partita, però, non regala affatto grosse emozioni e si spegne senza reti, regalando un sabato pomeriggio amaro per i tanti tifosi che si sono seduti sul divano sperando di assistere a gare spettacolari. Due zero a zero di fila non sono affatto un spot internazionale desiderabile per la nostra Serie A, ma la serata è ancora lunga.

INTER-LECCE 2-0 – La squadra di Simone Inzaghi ha stretta necessità di punti importantissimi per la corsa alla Champions League. Soprattutto ha bisogno di una reazione dopo la sconfitta inattesa e senza attenuanti contro il Bologna e le dichiarazioni pesanti che ne sono conseguite. Insomma, l’Inter non ha scuse: deve vincere e convincere contro un Lecce che ha già la pancia abbastanza piena dopo una stagione che probabilmente è andata, almeno fino a questo momento, meglio del previsto.

I nerazzurri partono concentrati e occupando bene il campo, riuscendo anche a creare qualche buona occasione da gol, nonostante manchi ancora un po’ di precisione negli ultimi trenta metri per concretizzare le azioni corali in rete. Gli sforzi dei nerazzurri alla fine hanno il loro compimenti con uno degli uomini del momento: Henrikh Mkhitaryan. L’ex Roma è bravissimo a trasformare l’assist di Nicolò Barella in un destro a giro favoloso che gonfia l’incrocio dei pali.

Nella ripresa, raramente si vede una reazione concreta da parte del Lecce, in balia delle marcature preventive e delle trame della Beneamata. Denzel Dumfries, poi, reagisce a un primo tempo non proprio eccezionale e serve un assist al bacio per Lautaro Martinez, bravo in area di rigore a segnare il gol del 2-0. I nerazzurri tornano a vincere ed è un segnale importante alla classifica, una mossa che vale il secondo posto.

ROMA-JUVENTUS 1-0 – Visti i risultati di giornata, il big match tra i capitolini e i bianconeri assume un significato ancora più importante. Si affrontano due identità criticate, due squadre cattive e fisiche che, però, hanno difficoltà a esprimere un gioco interessante a centrocampo. L’essenziale non si baratta con la qualità per Massimiliano Allegri e Mourinho e ne esce una partita sporca, maschia, ma anche dall’alto tasso agonistico.

La Juventus stavolta fa fatica a far girare velocemente il pallone, la Roma, invece, prova a chiudere tutti gli spazi per poi tentare di innescare le migliori giocate offensive dei suoi. La partita, quindi, resta bloccata per diverso tempo, fino a che Gianluca Mancini non si inventa un gol pazzesco. Il centrale difensivo scarica un bolide che finisce dritto in porta e manda i padroni di casa con il muso avanti, concretizzando in maniera precisa il piano partita.

La Vecchia Signora, comunque, non si arrende e sfodera dalla panchina anche Federico Chiesa e Paul Pogba, ma anche Moise Kean. La partita dell’attaccante ex PSG, però, dura solo 36 secondi prima che un fallo di reazione folle su Mancini non gli costi l’espulsione diretta. Ovviamente, giustissima. La Juventus è anche sfortunata e viene bloccata dai legni, ben tre, esattamente come contro il Nantes. Alla fine, festeggia la Roma e festeggia soprattutto Paulo Dybala che probabilmente si prende una rivincita personalissima contro la sua ex squadra. La Roma c’è, di sicuro, per la Champions League, mentre i sogni di rimonta del club di Torino probabilmente passeranno dal verdetto del CONI.

SASSUOLO-CREMONESE 3-2 – Volevate i gol? Volevate lo spettacolo? La partita per voi è quella tra Sassuolo e Cremonese. I neroverdi cercavano una vittoria pesantissima per allontanare, forse definitivamente, la zona salvezza, ma i lombardi ci credono ancora a una permanenza in Serie A che sarebbe storica. La squadra di Davide Ballardini conosce bene i suoi principi di gioco e in campo dà tutto, per questo fa anche un po’ di simpatia in più rispetto alle altre. L’ha dimostrato anche nell’ultimo turno contro la Roma che ha portato tre punti importantissimi ed epici per i grigiorossi.

Il Sassuolo, nonostante l’assenza per squalifica di Domenico Berardi, sembra comunque esprimere una qualità decisamente superiore fin dai primi minuti di gioco. In particolare, Alessio Dionisi beneficia di un Armand Lauriente in gran forma e che su punizione, al 26esima, marchia il vantaggio con un tiro di pregevole fattura. Gli emiliani, però, non si fermano e continuano ad attaccare, mostrando i pezzi forti del suo repertorio, tanto che, verso la fine del primo tempo, è ancora Lauriente a servire un assist al bacio per Frattesi che raddoppia confermando la sua verve realizzativa di questa stagione.

Guai, però, a dare per morta la Cremonese. Ballardini, infatti, è bravo a scegliere un Cyril Dessers che sembrava in fase calante di forma e a schierarlo già al 46esimo. L’ex Feyenoord, invece, ha un impatto devastante sulla partita e al 62esimo accorcia le distanze realizzando il 2-1. Ma non è finita qui per lui, nella serata migliore da quando gioca in Serie A: il bomber sfrutta un assist addirittura di Marco Carnesecchi ed è un gol meraviglioso che porta il 2-2.

Neanche il Sassuolo, però, è una squadra che si arrende e indovinate con chi? Sì, ancora Lauriente che sforna un altro assist, stavolta per Nedim Bajrami, bravo a realizzare il gol partita. Alla fine, nel match più spettacolare della giornata, la spuntano i padroni di casa, ma guai a dare per morti i ragazzi della Cremonese, che ancora potrebbero darci tante emozioni da qui a fine anno.

TORINO-BOLOGNA 1-0 – Quello tra i granata e gli uomini di Thiago Motta può considerarsi un vero e proprio scontro diretto, vista la posizione in classifica delle due squadre, ma non di quelli utili per le posizioni più calde della Serie A. Siamo un po’ nella via di mezzo tra la salvezza e le coppe europee che comunque può essere considerata piatta, ma per alcuni anche rassicurante.

In ogni caso, c’è grande curiosità per capire se il Bologna proseguirà nel suo ottimo momento di forma, magari fino ad accarezzare il sogno europeo. Ma c’è anche la necessità di comprendere se i granata riusciranno a ritrovare la vittoria dopo i pochi punti portati a casa nelle ultime partite e la sconfitta pirotecnica nel match contro la Juventus, il derby della Mole, dove a sbagliare è stata soprattutto la difesa.

In ogni caso, la squadra di Ivan Juric affronta la gara in maniera opposta rispetto a quanto successo all’andata. I piemontesi, infatti, dominano dal punto di vista della manovra la partita e lasciano pochi spazi alle spalle ai temibili avversari emiliani, anche a un Riccardo Orsolini che arriva da un periodo di forma eccezionale e si sta imponendo come uno dei leader assoluti per Motta.

Il buon gioco del Torino, alla fine, viene anche premiato dato che Yann Karamoh conferma la sua crescita esponenziale e, dopo la rete contro la Juventus, segna anche contro il Bologna. L’1-0 dovrebbe essere l’episodio che stappa la partita, ma si trasforma nella stanza delle certezze per i granata che comunque non rinunciano ad attaccare quando trovano gli spazi giusti per offendere. E poi c’è un Antonio Sanabria che magari non ha ancora la capacità realizzativa che servirebbe, ma fa un lavoro pazzesco e corre su ogni pallone.

Neanche i cambi offensivi di Thiago Motta ribaltano la situazione e sale in cattedra anche Perr Schuurs che chiude in maniera impeccabile, da ultimo uomo, Orsolini in scivolata. Il pubblico esplode: la giornata di Serie A si chiude con una vittoria pesante per il Torino. Brusca frenata, invece, per le ambizioni del Bologna, con la sicurezza di aver trovato un impianto comunque importante per il futuro. E quello non si può cancellare.

I partenopei rimangono saldamente in testa, balzo del Bologna che supera anche la Juventus

NAPOLI 65

INTER 50

LAZIO 48

ROMA, MILAN 47

ATALANTA 42

BOLOGNA 35

JUVENTUS* 35

TORINO 34

UDINESE, MONZA 32

FIORENTINA 31

SASSUOLO 30

EMPOLI 28

LECCE 27

SALERNITANA 25

SPEZIA 21

VERONA 18

CREMONESE, SAMPDORIA 12

*15 PUNTI DI PENALIZZAZIONE