Mettilo adesso sulle piante di peperoni e pomodori per un raccolto incredibile

Vuoi far crescere rigogliose le piante di pomodori e peperoni e avere un raccolto abbondante? Ecco un ingrediente da mettere sulle piante dell’orto per farle sviluppare meglio e aumentare i frutti!

Le piante dell’orto hanno bisogno di nutrimento per poter crescere rigogliose e poter aumentare i frutti. Per raggiungere questo obiettivo devi mettere nel terreno un fertilizzante preparato in casa con ingredienti facili da reperire e anche molto economici. Non ci crederai, potrai usare gli scarti della cucina, come per esempio le bucce di patate. Ecco cosa serve per ottenere un fertilizzante organico efficace!

Il potassio importante per le piante di peperoni e pomodoro

Quando le piante si stanno sviluppando e hanno prodotto già i frutti che poi dovremo raccogliere hanno bisogno di una spinta per aumentare il raccolto. Proprio così, il nutrimento giusto è essenziale per svilupparsi bene e crescere sane, ma anche per poter assicurare frutti succosi e abbondanti.

Peperoni, melanzane, pomodori e altri prodotti che desideri coltivare nel tuo orto necessitano di minerali come il potassio per aiutarle a crescere forti e resistere alle malattie. Non solo, questo minerale è importante anche per trasportare i carboidrati, indispensabili alle piante per crescere vigorose e avere frutti abbondanti.

Una carenza di questo minerale dà origine a foglie scolorite, appassite e curve, che sembrano senza vita, ma anche a raccolti scarsi. In particolare i peperoni, che hanno bisogno di molto nutrimento per garantire un colore verde vivo, devono essere alimentati con regolarità per garantire frutti abbondanti.

Come fare per far crescere al meglio le piante dell’orto e dare loro tanta vitalità, ma anche abbondanti raccolti? Ecco un fertilizzante naturale da preparare in casa.

Fertilizzante naturale per le piante di peperoni e pomodoro

Preparare un fertilizzante naturale ricco di potassio, quindi efficace per fare crescere melanzane, peperoni, pomodori e altre piante è semplice. Il fertilizzante a base di potassio aiuta a produrre frutti buoni e sani, ma come ottenerlo? Molte persone su internet dicono di utilizzare le bucce di banana come fertilizzante perché sono ricche di potassio.

Per ottenere un fertilizzante in grado di assicurare i benefici elencati prima, però, oltre che usare le bucce di banana, useremo anche tutti gli scarti che buttiamo via in cucina ogni giorno. Ad esempio, devi sapere che anche le bucce delle patate sono ricche di potassio. Pare che le bucce di patate contengano il doppio di potassio delle bucce di banane.

Oltre al potassio, contengono anche minerali molto importanti come magnesio, calcio e fosforo, fondamentali per la crescita delle piante e per ottenere raccolti abbondanti. Dopo aver compreso l’importanza degli scarti che produciamo ogni in cucina, ecco come ottenere un fertilizzante naturale potente in poco tempo con le bucce di patate, senza spendere nulla.

Come preparare un fertilizzante con le bucce delle patate

Le bucce di patate contengono amido, importante per stimolare la crescita delle piante, glucosio, essenziale per produrre proteine ​​e mantenerle resistenti anche in inverno e sali minerali, indispensabili per una crescita sana e vigorosa. Ottenere un fertilizzante organico economico e molto potente è semplice con le bucce di patate, ecco come fare:

Taglia le bucce di patate a pezzetti;

Mettili in una ciotola e coprili di acqua;

Lasciali in ammollo per 2 giorni.

Trascorso il tempo devi filtrare il contenuto con un colino. La soluzione ottenuta è ad elevata concentrazione di potassio, per cui dovrai diluirla. Aggiungi 5 litri di acqua ad ogni litro di liquido di bucce di patate ottenuto. Con questo fertilizzante potrai innaffiare tutte le piante dell’orto, quindi melanzane, cetrioli, peperoni, pomodori e tanto altro.

Usa il fertilizzante ogni 15 giorni e vedrai che le piante cresceranno forti e vigorose, oltre che produrranno tantissimi frutti. Inoltre, puoi usare la purea di patate rimasta interrandola in giardino oppure potrai metterla nella compostiera. Come vedi, ottenere un ottimo fertilizzante per le piante dell’orto è facilissimo, non costa nulla e risparmierai tantissimo!